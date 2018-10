Sospesa la preside del Liceo Sannazzaro di Napoli che mandò gli studenti al mare per

huffingtonpost

(Di martedì 9 ottobre 2018) Mandò glialper attività extrascolastica a causa dell'assenza di aule. Ma ora Laura Colantonio,deldi, è stata"con effetto immediato" dal ministero. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.«Sospensione con effetto immediato». Così ha deciso oggi il Miur -Ufficio Scolastico Regionale diretto da Luisa Franzese, sospendendo la dirigente scolastica del, Laura Colantonio, a conclusione del vaglio dei risultati dell'ispezione disposta dopo le proteste per la carenza di aule ed i progetti scolastici in spiaggia.Ildel Vomero è uno dei più prestigiosi die uno dei più antichi (è stato fondato nel 1919). La contrarietà ai corsi in spiaggia era stata espressa da due. Fatto che ha obbligato il ministero a inviare ...