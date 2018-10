Sorpreso a rubare in Pediatria all' ospedale Buzzi | arrestato 54enne

TRAPANI : Sorpreso A RUBARE CAVI DI RAME. ARRESTATO DAI CARABINIERI : Nella giornata di martedì 2 ottobre in zona Ronciglio i CARABINIERI del Nucleo Radiomobile della Compagnia di TRAPANI unitamente ai colleghi della Squadra Operativa di Supporto - dell'unità ...

Giovane Sorpreso a rubare auto parcheggiata nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Croce : Nella serata di ieri un Giovane era intento a rubare una Fiat Punto parcheggiata nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Croce in Via Madonna dei Cieli, quando è stato colto di sorpresa dagli ...

Giovane Sorpreso a rubare auto parcheggiata nel piazzale antistante chiesa a Catanzaro : Nella serata di ieri un Giovane era intento a rubare una Fiat Punto parcheggiata nel piazzale antistante la chiesa di Santa Croce in Via Madonna dei Cieli, quando è stato colto di sorpresa dagli ...

TRAPANI : Sorpreso A RUBARE DENTRO UN AUTO IN SOSTA ARRESTATO DAI CARABINIERI : Il 20 settembre intorno alle ore 3 circa , a TRAPANI, precisamente in via Archimede, i CARABINIERI della Stazione di TRAPANI Borgo Annunziata hanno tratto in arresto GALAZZO Giuseppe, ericino classe ...

Milano - ai domiciliari ma Sorpreso a rubare : arrestato : Un 58enne di origine cilena, detenuto ai domiciliari ma in permesso d'uscita, è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a rubare due zaini nella stazione Porta Garibaldi a Milano. Lo ...

Milano : ai domiciliari ma Sorpreso a rubare zaini in stazione - arrestato : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Un 58enne di origine cilena, detenuto ai domiciliari ma in permesso d'uscita, è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso a rubare due zaini nella stazione Porta Garibaldi a Milano. Lo scorso 30 agosto l'uomo sarebbe stato immortalato dalle telecamere all'