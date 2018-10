Sorpresa | per la prima volta il governo cala nei sondaggi | è finita la luna di miele?

GF Vip - Monte in lacrime per la mamma scomparsa : "Mi do colpe - sono stato troppo superficiale". Poi la Sorpresa del papà : L'ex tronista ricorda mamma Emma, scomparsa sette anni fa a seguito di una malattia: "Avrei potuto fare di più per lei"

Grande Fratello Vip 2018 - diretta terza puntata - Valerio Merola eliminato - Sorpresa per Maurizio Battista : di Ida Di Grazia Ci siamo: si parte con la diretta live della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018, che seguiamo minuto dopo minuto su Leggo.it ; la trasmissione è iniziata e c'è tantissima ...

Grande Fratello Vip : Cecilia Rodriguez nella Casa per una Sorpresa : GF Vip, la Marchesa svela: “Cecilia Rodriguez entrerà nella Casa” La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona ha svelato a Silvia Provvedi, Fabio Basile e l’adoratissimo Elia Fongaro che Cecilia Rodriguez entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. A distanza di un anno, ci sarà un nuovo confronto televisivo tra la sorella di Belen Rodriguez e l’ex fidanzato di Francesco Monte? Qualche giorno fa il bel tarantino ha ...

Supercoppa italiana Volley – Leon non ruggisce - Trento batte a Sorpresa Perugia! : Trento supera in maniera clamorosa Perugia nella prima semifinale di Supercoppa italiana Volley: il fenomeno Leon non riesce a trascinare i padroni di casa al successo Dopo gli impegni con le nazionali, è già arrivato il momento di riunirsi ai propri team e pensare alle stagioni alle porte. Ma prima, spazio alla Supercoppa italiana di Volley: nello splendido scenario del PalaBerton, si affrontano Perugia e Trento nella prima delle due ...

Calcio - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida contro la Polonia. Sorpresa Caprari - out Belotti : Due esclusioni illustri e una novità assoluta. L’Italia si appresta ad affrontare la sfida di lunedì 14 ottobre con la Polonia senza due numeri 9 che hanno monopolizzato le convocazioni azzurre della finora breve era Mancini. Mario Balotelli non farà parte della spedizione che affronterà l’Ucraina in amichevole e poi la Polonia nel terzo match valido per la Nations League 2018-2019. Un’esclusione pressoché scontata, in ragione ...

F1 – Bottas - che Sorpresa : fan di Valtteri scoppia in lacrime per l’emozione [VIDEO] : Tifosa giapponese ‘innamorata’ di Bottas: la reazione della fan a Suzuka è sorprendente La Mercedes è stata protagonista indiscussa della prima giornata di prove libere del Gp del Giappone, sul circuito di Suzuka, dominando sia nelle Fp1 che nelle Fp2. Giornata sicuramente da ricordare per Valtteri Bottas soprattutto grazie alla sorpresa che ha fatto ad una fortunata fan: il finlandese della Mercedes è spuntato ...

Sgarbi lascia Forza Italia perché Berlusconi non è andato a Sutri : "Colpa del suo cerchio magico - gli avevo preparato una Sorpresa" : Sbatte la porta e se ne va, ma ci tiene a precisare: non ce l'ho con Berlusconi, ma con il suo "cerchio magico". Vittorio Sgarbi, critico d'arte e deputato nonché sindaco di Sutri, esce dal gruppo di Forza Italia perché il presidente Berlusconi, atteso proprio nel paese in provincia di Viterbo per l'inaugurazione di una strada intitolata ad Erasmo da Rotterdam, ha annullato la visita. Ma non lui direttamente, sottolinea Sgarbi in ...

Calciomercato Genoa - l’innesto a Sorpresa e la contropartita della Juventus per Piatek : così può cambiare l’11 [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Tempation Island Vip - Niulfar Addati riduce a poltiglia Nicolò Ferrari : pianto disperato e...Sorpresa : Se davanti a un falò Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno deciso di tornare a casa insieme, come coppia ritrovata nel villaggio invece Nicolò Ferrari piange disperato dopo aver saputo della ...

Cavezzo Festa a Sorpresa per il bambino autistico Partecipano una quindicina di compagni : L'Iniziativa di Cavezzo dopo le polemiche dei giorni scorsi Giornata convulsa a scuola con le Iene che rincorrono i genitori e organizzano il compleanno

Matrimonio a Sorpresa per Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk : E’ stato un Matrimonio a sorpresa negli Hamptons per Gwyneth Paltrow. L’attrice è ora sposata con il produttore tv Brad

Bambino autistico di 4 anni - nessuno va alla sua festa di compleanno. Per fortuna arriva la Sorpresa : Organizza la festa di compleanno, ma solo uno dei suoi 18 invitati si presenta. Un Bambino di 4 anni, affetto da autismo non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto a causa dell'assenza dei...

E Salvini si ritrova a Sorpresa alleato dei super comunisti : L a manovra? È di sinistra, non ha dubbi il governatore pugliese Michele Emiliano che ci va giù entusiasta manco fosse roba sua. "Probabilmente avrei provato a farla anche io così, fossi stato al posto del governo". "Ritorna il primato della politica sull"economia",esulta Stefano Fassina, ormai sdoganatissimo Fassina-chi? della (fu) era renziana. "E chi oggi, in nome del mantra dei mercati, spera nell"assalto all"Italia e al suo debito per ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 01 Ottobre 2018 : La Sorpresa di Gemma per Rocco! : La Puntata Uomini e Donne over è dedicata completamente alle avventure di Gemma Galgani. Scopriamo che la dama piemontese per non perdere Rocco, gli ha fatto una sorpresa! Ecco di cosa si tratta! Uomini e Donne: Maria De Filippi fa vedere i filmati che anticipano ciò che accadrà nella prossima Puntata di Temptation Island Vip! Maria De Filippi dopo aver salutato come sempre i due storici opinionisti di Uomini e Donne Over parte con il mostrare ...