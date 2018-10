Sony conferma PlayStation 5 ma non chiamatela PS5 | per ora

optimaitalia

: PlayStation 5, Sony conferma lo sviluppo - webnewsit : PlayStation 5, Sony conferma lo sviluppo - BDaigo : PlayStation 5, Sony conferma lo sviluppo - GameSoulBlog : Le ultime parole su un'ipotetica #PS5 sembrano ormai ben chiare! ?? -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Si torna a parlare di5 e del bisogno di lanciare un hardware di nuova generazione, ma questa volta a farlo è proprio. Di recente infatti sul Financial Times è stato pubblicato un articolo dedicato proprio al futuro di4, la console della generazione attuale, come tutti ben sanno. Nello stesso articolo era presente una breve dichiarazione da parte di Kenichiro Yoshida, CEO diCorporation, che hato l'esistenza di un hardware di nuova generazione.Yoshida infatti al Financial Times ha dichiarato “A questo punto, posso dire che è necessario per noi avere un hardware di nuova generazione”. Il CEO diCorporation non ha citato esplicitamente5, ma in effetti questa è la prima volta che una figura chiave dirilascia una dichiarazione su un simile argomento anche se non ha fornito molti dettagli.A questo punto è necessario ...