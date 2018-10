Sony annuncia 7 nuovi titoli della collana PlayLink

eurogamer

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il prossimo 18 novembre saranno 7 ivideogiochia esordire su PlayStation 4, come hatooggi stesso.I 7sono Chimparty, Sapere è Potere: Decades, Just Deal With It!, Wordhunters, Melbits World e Ticket To Ride. Come riporta PSU, anche il noto gioco di carte Uno riceverà presto funzionalità. Chimparty è un platform cooperativo di oltre 90 livelli, e Sapere è Potere Decades si concentra sulle ultime 4 decadi di cultura pop.Just Deal With It! propone i giochi di carte Blackjack, Poker, Crazy Eights, Rummy, e Hearts con nuove meccaniche, mentre in Wordhunters dovremo ottenere delle lettere attraverso dei puzzle cercando di sabotare gli altri giocatori. Infine, Melbits World è un altro puzzle-platformer cooperativo, e Ticket To Ride metterà in competizione i giocatori che cercano di collegare diverse città.Read more…