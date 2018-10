Smart working e sicurezza | alcuni suggerimenti per non cadere nelle trappole informatiche

Smartphone : in futuro lavoreremo sempre meno negli uffici e sempre più in coworking : La gente crede nello smarthphone come uno strumento di lavoro e vorrebbe una maggiore autonomia, al di fuori dell’ufficio e di casa. Samsung, ad esempio, è l’azienda produttrice che, forse più di tutte, vuole aiutare leggi di più...

IL CASO/ Lo Smart working che permette di girare il mondo : Crescono le start-up che consentono ad alcuni professionisti di girare e conoscere il mondo e continuare a svolgere il proprio lavoro. PATRIZIA FELETIG(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 06:07:00 GMT)SENTENZA CONSULTA SUL JOBS ACT/ Il passo indietro sulla riforma dell'articolo 18, di F. AssognaFCA E LAVORO/ La sfida e gli investimenti per evitare i tagli di Ford, di G. Sabella

Lo Smart working - utile anche per ridurre il traffico : In un mondo in cui la versatilità e il lavoro sono divenuti sempre più mobili si è affermato con successo

Perché lo Smart working piace tanto ai baby boomers : Secondo una ricerca di Spaces, il 51% delle persone nate prima del 1964 lavora da remoto per più di metà della settimana

Genova - Smart working per alleggerire il traffico dopo il crollo del ponte : Lavorare da casa per non alimentare ulteriormente il traffico, già in tilt dopo il crollo del ponte Morandi, e alleggerire la mobilità in città. È la soluzione che coinvolgerà almeno 500 dipendenti del Comune di Genova, che sono in tutto circa 5 mila e che, grazie allo smart working, per quattro giorni al mese, non avranno bisogno di andare in ufficio per svolgere le loro mansioni. La situazione di emergenza della città diventa ancora più ...