Sinodo Vescovi Papa Francesco incontra giovani e anziani insieme

Sinodo - Bergoglio si commuove per i vescovi cinesi. Poi avverte : “Ascoltiamo i giovani senza pregiudizi e stereotipi” : Bergoglio saluta la novità dell’anno: due vescovi cinesi per la prima volta presenti all’assemblea. La voce si rompe e lui si commuove. È questo il momento più toccante dell’apertura del Sinodo dei vescovi sui giovani, l’evento in programma dal 3 al 27 ottobre che riunisce 267 Padri Sinodali. L’obiettivo è di creare un momento di dialogo e trovare gli elementi per accorciare le distanze tra la Chiesa e il mondo ...

Papa Francesco ricomincia da sè. Più potere al Sinodo dei vescovi : Nel momento di maggiore difficoltà del suo Pontificato, Francesco ricomincia da sé. Cioè dalla riforma del Papato. Perché a ben vedere è anche questo, la nuova Costituzione apostolica promulgata il 15 settembre da Bergoglio che dà maggiori poteri al Sinodo dei vescovi. Lo scrive lui stesso nel preambolo che precede l'articolato in cui viene disciplinata in modo nuovo l'antichissima istituzione del ...

Cambia il Sinodo dei vescovi - più spazio all’ascolto dei fedeli : Papa Francesco vuole rendere stabile il coinvolgimento del “popolo di Dio? nelle assemblee del Sinodo dei vescovi: con la costituzione apostolica “Episcopalis communio?, firmata il 15 e resa pubblica martedì 18 settembre 2018 il Pontefice ritocca le regole per le assemblee dei vescovi. I Sinodi saranno il risultato di una estesa consultazione dei f...

Papa Francesco dà più potere al Sinodo dei Vescovi : Più poteri al collegio episcopale, che in certi casi casi potrà avere potestà deliberativa. Questa la principale novità introdotta dalla Costituzione apostolica Episcopalis communio di Papa Francesco, pubblicata oggi, con cui il Pontefice riunisce e ridefinisce le norme sulla struttura e lo svolgimento del Sinodo dei Vescovi. Un cambiamento non da poco, contenuto nell'articolo 18 del documento:"Ricevuta l'approvazione ...

