Simona Ventura single | addio a Gerò Carraro dopo 7 anni d’amore

tvzap.kataweb

: Gerò era assente ai festeggiamenti in famiglia per i 20 anni di Niccolò Bettarini Leggi i particolari su… - LiveSicilia : Gerò era assente ai festeggiamenti in famiglia per i 20 anni di Niccolò Bettarini Leggi i particolari su… - chiarafrancini : RT @davidemaggio: Pagelle TV della Settimana (1-7/10/2018). Promossi Francini e I Topi. Bocciati Tavassi e i 'soggetti non identificati'… - RobertaAmorino : Simona Ventura sarebbe di nuovo single: fine della storia con Carraro -

(Di martedì 9 ottobre 2018) “Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore”. È il mantra ripetuto danel corso della prima edizione di Temptation Island Vip (il cui ultimo appuntamento va in onda martedì 9 ottobre in prima serata su Canale 5). Super Simo ha ascoltato il suo cuore, ma evidentemente la risposta non è stata delle più felici. Come rivela il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 10 ottobre infatti la presentatrice e il compagnosi sarebbero dettid’amore. Le voci della crisi La rivista diretta da Alfonso Signorini pubblica foto dellaal ristorante con l’ex marito Stefano Bettarini e il resto della famiglia per il 20° compleanno del primogenito Niccolò. “è tornata– si legge – e, nonostante le smentite di quest’estatela pubblicazione delle foto di lui con un’altra, ora ...