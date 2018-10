Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati Al ristorante con Stefano Bettarini ed i

Simona Ventura di nuovo single - è davvero finita con Gerò Carraro : Simona Ventura: 'Gerò Carraro? La mia grande fortuna. In passato, ho perdonato tradimenti perché ero innamorata...' La conduttrice e giudice della commissione esterna di Amici 17 è stata intervistata dal settimanale Gente. A poche ore dall'ultima puntata di Temptation Island Vip, reality che l'ha vista tornare regina degli ascolti, Simona Ventura ha festeggiato i 20 anni del ...

Simona Ventura single - amore al capolinea con Gerò Carraro : l'annuncio : La conduttrice torinese dice addio al produttore cinematografico dopo 7 anni d'amore. Già quest'estate lui era stato...

Simona Ventura single : amore al capolinea con Gerò Carraro : La conduttrice torinese dice addio al produttore cinematografico dopo 7 anni d'amore. Già quest'estate lui era stato...

Simona Ventura / È lei la vera e propria vincitrice del reality show (Temptation Island Vip) : Simona Ventura, la conduttrice segna la sua definitiva rinascita ed è lei la vera e propria vincitrice del reality show. Il passato negativo ormai alle spalle. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 09:30:00 GMT)

Uomini e Donne non va in onda : giovedì arriva Simona Ventura : Simona Ventura prende il posto di Uomini e Donne: la novità giovedì 11 ottobre Uomini e Donne non va in onda con i tronisti e i corteggiatori. Maria De Filippi condurrà una puntata speciale nello studio del dating sentimentale dedicata a Temptation Island Vip. La prima edizione del reality condotta da Simona Ventura è stata un successo sotto tanti punti di visti, dagli ascolti al cast vincente fino alle dinamiche. Se la prima puntata è stata ...

Simona Ventura e Stefano Bettarini : famiglia riunita per il compleanno di Niccolò : Quest’anno il compleanno di Niccolò Bettarini è stato davvero speciale e ha riunito Stefano Bettarini e Simona Ventura. I due sono separati da anni, ma dopo incomprensioni, liti e frecciatine, sono tornati a sorridere insieme per amore dei figli. Oggi Simona Ventura è fidanzata con Gerò Carraro, mentre Bettarini è legato a Nicoletta Larini, con cui ha partecipato a Temptation Island Vip, programma condotto dall’ex moglie. Nel corso ...

Simona Ventura : rivelazione choc sul suo passato - sui test antidroga e tanto altro. Leggi la sua intervista : Simona Ventura intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata, dell’accoltellamento del figlio Niccolò Bettarini e del L'articolo Simona Ventura: rivelazione choc sul suo passato, sui test antidroga e tanto altro. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Simona Ventura - confessione davanti a Bettarini e alla nuova compagna : «Ho più volte contato fino a 10» : Simona Ventura, riporta Leggo.it, è ospite a Verissimo insieme a Stefano Bettarini e la nuova compagna Nicoletta Larini . Simona Ventura a Verissimo spiega a Silvia Toffanin che affrontare il falò di ...

Simona Ventura - confessione davanti a Bettarini e compagna : 'Ho più volte dovuto contare fino a 10' : Simona Ventura è ospite a Verissimo insieme a Stefano Bettarini e la nuova compagna Nicoletta Larini . Simona Ventura a Verissimo spiega a Silvia Toffanin che affrontare il falò di Temptation Island ...

Verissimo - Simona Ventura su Temptation Island Vip : “Somatizzavo molto” : Simona Ventura a Verissimo parla di Temptation Island Vip E’ appena terminata l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto a Stefano Bettarini e Nicoletta Larini di Temptation Island Vip. E con loro a Verissimo c’era anche la conduttrice del reality show più piccante della televisione italiana Simona Ventura. Quest’ultima, dalla Toffanin, ha voluto tirare le somme sulla sua esperienza come conduttrice del reality di grande ...

Simona VENTURA/ "Speravo di venire qui a festeggiare un successo e ce l'ho fatta!" (Verissimo) : SIMONA VENTURA, a Verissimo, nell''appuntamento delle16.10 su Canale 5, parla della ritrovata armonia con l'ex marito Stefano Bettarini e del rapporto con Nicoletta Larini.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:32:00 GMT)

Ma è la fotocopia! Simona Ventura da giovane - la foto che fa impazzire i fan : Temptation Island Vip è partito alla grande e nel giro di poche puntate ha raggiunto picchi di ascolti che hanno fatto dondolare Mediaset. La prima puntata del docu-reality presentato da Simona Ventura ha infatti fatto segnare 3.449.000 telespettatori, pari al 19,85% di share e nel corso del reality delle tentazioni la conduttrice si è confermata, ancora una volta, una grande professionista del piccolo schermo di cui si sentiva la ...

Simona Ventura : "Per anni ho fatto i test antidroga. Volevano togliermi i figli" : Temptation Island Vip è un gran successo e Simona Ventura ha trovato in questo programma la sua "rivincita".Intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata, dell'accoltellamento del figlio Niccolò Bettarini e del suo lavoro. Ma quello che più colpisce in questa chiacchierata sono le sue parole su un problema che ha dovuto affrontare in passato,il momento più difficile della sua vita. "Quando uscivo dal divorzio .- spiega ...

Temptation Island Vip : Simona Ventura - Stefano Bettarini e Nicoletta Larini a Verissimo. La conduttrice : "Rimangono ricordi belli" : Direttamente da Temptation Island per la prima volta tutti insieme oggi pomeriggio a Verissimo, la conduttrice del reality Simona Ventura, con l’ex marito Stefano Bettarini e la sua attuale fidanzata Nicoletta Larini protagonisti di un mitico falò.Simona Ventura confida a Silvia Toffanin di aver vissuto la conduzione del reality, con concorrenti il suo ex marito e la sua nuova compagna, come un percorso personale: Temptation Island ha una ...