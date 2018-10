SIMONA VENTURA Dopo il successo pensa alla seconda edizione | scommessa vinta!

SIMONA VENTURA vince la scommessa : Temptation Island Vip 2 si farà? : Temptation Island Vip 2 ci sarà? Simona Ventura vince la scommessa Quando Simona Ventura scende in campo mettendoci la faccia si è sicuri che il pubblico si dividerà: tra chi pensa che ormai abbia perso lungo la strada la verve che la contraddistingueva e chi invece crede fermamente che, avendo per le mani il programma giusto, sia ancora in grado di regalare delle soddisfazioni. Ebbene questi avevano ragione. Con Temptation Island Vip la Super ...

SIMONA VENTURA single - addio a Gerò Carraro dopo 7 anni d’amore : “Spia il tuo amore, ma ascolta il tuo cuore”. È il mantra ripetuto da Simona Ventura nel corso della prima edizione di Temptation Island Vip (il cui ultimo appuntamento va in onda martedì 9 ottobre in prima serata su Canale 5). Super Simo ha ascoltato il suo cuore, ma evidentemente la risposta non è stata delle più felici. Come rivela il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 10 ottobre infatti la presentatrice e il compagno ...