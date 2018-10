Sicurezza informatica | Cisco completa acquisizione di Duo Security

Sicurezza informatica - in crescita gli attacchi esterni : Roma, 8 ott., askanews, - In materia di Sicurezza informatica gli attacchi causati da personale interno alle organizzazioni sono più frequenti, 33%, rispetto agli attacchi esterni , 28%, che sono, però,...

'Cybersecmonth' : il mese della Sicurezza informatica secondo Samsung : Articolo realizzato in collaborazione con Samsung. Ottobre è il mese che l’Europa dedica al tema della sicurezza informatica , con l’European Cyber Security Month. La campagna è organizzata dall’Unione Europea e ENISA (Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza delle informazioni e della rete) con lo scopo di promuovere la cultura della protezione dei dati e delle nostre reti. Tra le molte istituzioni ...

Rousseau e gli hacker. La Sicurezza informatica in Italia è una chiacchiera : Il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia è legittimato a continuare non credere che gli americani abbiano messo piede sulla Luna, ma pure lui deve prendere atto che i pirati informatici sono sbarcati di nuovo sul pianeta digitale della piattaforma Rousseau . L’evento non essendo nuovo non avrebbe nemmeno dignità di notizia. Ma siccome l’alzar le spalle sembra un pochino eccessivo, viene da lasciarsi scappare qualche riflessione ad alta ...

La Sicurezza informatica grazie a nuovi prodotti 2019 anche per Mac. : I pirati informatici ogni anno cercano, studiano nuovi modi per attaccare, entrare in sistemi, per carpire o danneggiare il lavoro . grazie a Software che difendono da ransomware con IA e sistemi di Backup, la protezione oggi può essere garantita, semplice ed efficiente. In occasione dei suoi 15 anni di attività ha rilasciato oggi l’edizione Anniversary di Acronis True Image 2019, il suo software di backup vincitore di numerosi premi. Nel dare ...