Sia Savona che Tria hanno ammesso la loro preoccupazione per lo spread Cambia la manovra?

Savona : vincoli Ue - Sia mo davanti iceberg : 19.45 Uno scontro con l'Ue porterebbe ad una "crisi finanziaria che non interessa a nessuno", ma "penso troveremo un punto di incontro",dice il ministro degli Affari europei, Savona ,alla stampa estera. E sui vincoli Ue:è come usare il "pilota automatico" davanti ad un " iceberg ". Comunque,aggiunge,"abbiamo superato la prova dei mercati"," siamo più spaventati dallo scontro politico" con l'Ue. Si dice convinto che la crescita italiana possa ...

Paolo Savona sull'Ue : "È necessario un gruppo dirigente pronto a qualSiasi evenienza" : Se l'Ue dovesse dire "no" all'Italia cosa dovrebbe fare il governo? Per Paolo Savona "spetterà al Parlamento decidere cosa fare ma è necessario un gruppo dirigente pronto a qualsiasi evenienza". Il ministro per gli Affari europei ha spiegato a '1/2 ora in più' che a un "piano B" bisogna essere sempre pronti ma qualsiasi decisione in merito all'Ue: "Non spetta ai tecnici decidere cosa fare ma alla politica"."I 50 miliardi ci ...