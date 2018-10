Sì a un utilizzo intelligente Reddito di cittadinanza | di' la tua

affaritaliani

: RT @givegiugio: @FIMCislStampa @Mezzorainpiu @pdnetwork @Federmeccanica @Leonardobecchet @Mov5Stelle @BenecomuneNet @OcchettaF . Rimembrare… - givegiugio : RT @givegiugio: @FIMCislStampa @Mezzorainpiu @pdnetwork @Federmeccanica @Leonardobecchet @Mov5Stelle @BenecomuneNet @OcchettaF . Rimembrare… - givegiugio : @FIMCislStampa @Mezzorainpiu @pdnetwork @Federmeccanica @Leonardobecchet @Mov5Stelle @BenecomuneNet @OcchettaF . Ri… - carmelolg : @ConnieFurnari @_shinx7 Ti svelo un segreto: ogni volta che pubblichi qualcosa è come dirlo ad alta voce in piazza,… -

(Di martedì 9 ottobre 2018)di? Una bella idea che può dare anche un ritorno per il paese. Perché non facciamo fare a tutti questi "cittadini stipendiati" lavori come la ricostruzione delle zone terremotate o tappare le buche a Roma? Segui su affaritaliani.it