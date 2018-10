Shevchenko | Il Milan mi esalta Ma quest' Inter è di ferro

A tutto Shevchenko : “vedere la rinascita del Milan mi esalta. Il mio sogno? Allenare una squadra di club” : Il commissario tecnico dell’Ucraina ha parlato del momento attuale dell’Italia e del calcio italiano, soffermandosi sul prossimo derby tra Inter e Milan Torna in Italia, questa volta da avversario. Alla guida di un Ucraina da non sottovalutare, che metterà alla prova la Nazionale Italiana in vista del match di Nations League contro la Polonia. Photo by Francisco LEONG / AFP Andriy Shevchenko non può trattenere le emozioni, ...