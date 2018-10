Shevchenko cuore rossonero | “sono orgoglioso di questo nuovo Milan!”

sportfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) Andryha parlato del suo rapporto con l’Italia con un focus sulla sua ex squadra, il Milan di Gennaro Gattuso Andryè molto legato al nostro paese e non solo per la sua lunga militanza al Milan. L’ex calciatore, ha parlato alla Gazzetta dello sport del suo rapporto con il Bel paese: “L’Italia mi ha segnato in tanti modi. In Italia ho incontrato mia moglie, in Italia è nato il mio primo figlio Jordan… Ho festeggiato a Genova, con un gol alla Samp. E poi ripenso alle partite con l’Italia, a quella del Mondiale 2006 per esempio. Saluto alla curva dei tifosi italiani con un inchino? Già, e ci siamo ritrovati altre volte nelle qualificazioni. Sono sempre state partite speciali, belle sfide”.ha parlato anche della nostra Serie A, con una logica favorita che è la Juventus: “La Juve con Cristiano Ronaldo si è rinforzata ancora e più ...