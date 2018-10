SHAMELESS - Cameron Monaghan lascia la serie

SHAMELESS 9 - anche Cameron Monaghan lascia la serie tv : Un altro addio colpisce la nona stagione di Shameless, ma questa volta sarà più rapido. Dopo l'annuncio di Emmy Rossum a fine agosto, in cui l'attrice ha rivelato che questa sarà la sua ultima stagione nella serie tv di Showtime, anche il collega Cameron Monaghan, interprete di Ian, ha annunciato la sua uscita dallo show.Un'uscita, come detto, molto più rapida, dal momento che l'ultimo episodio in cui vedremo Ian come personaggio fisso ...

