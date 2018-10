Settembre 2018 in Italia e in Europa

IL SUPERPAGELLONE DI Settembre 2018 : Ed eccoci al momento del nostro SUPERPAGELLONE del mese. Ecco tutti i voti della redazione ai film di SETTEMBRE2018.

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di domenica 7 Settembre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : Sono iniziate le Olimpiadi Giovanili a Buenos Aires: ecco tutti i podi di oggi, domenica 7 settembre. Tiro a segno, Carabina 10 metri maschile 1 Grigorii Shamakov (Russia) 2 Shahu Tushar Mane (India) 3 Aleksa Mitrovic (Serbia) Triathlon, finale femminile 1 Amber Schlebusch (Sudafrica) 2 Sif Bendix-Madsen (Danimarca) 3 Anja Weber (Svizzera) in aggiornamento Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Clima : a Settembre 2018 temperature più alte della media stagionale in gran parte d’Europa : Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). C3S pubblica regolarmente bollettini Climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura dell’aria superficiale globale e in altre variabili Climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica ...

Incendi Roma : 400 interventi della protezione civile dal 15 giugno al 30 Settembre 2018 : “Circa 400 interventi eseguiti dalla protezione civile di Roma Capitale. È il bilancio della campagna Anti Incendi Boschivi che si è appena conclusa. Nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre 2018 sono stati gestiti 342 interventi di spegnimento di Incendi boschivi, 18 di spegnimento di Incendi urbani in parchi o giardini privati, 19 su Incendi di rifiuti, misti e di sterpaglie in aree private, con l’ausilio della Polizia ...

Settembre rendese 2018 - numeri da capogiro : Artisti di strada e spettacoli teatrali in via Bell'Arintha. Fiore all'occhiello la sezione concerti , coin i tributi a grandi autori della musica italiana. Dall'omaggio a Domenico Modugno di Vince ...

Meteo Veneto - Arpa : a Belluno Settembre 2018 più caldo - più soleggiato e meno piovoso della norma : In provincia di Belluno, il mese di settembre “è risultato più caldo, più soleggiato e meno piovoso del normale“: lo spiega Arpa Veneto in una nota. “Il primo mese dell’autunno Meteorologico ha palesato spesso caratteristiche quasi estive, con molte giornate soleggiate e calde (18 giorni di sole, contro una media di 13). E’ stato uno dei mesi di settembre più soleggiati degli ultimi 25 anni, dietro a quelli del 2011, 2003 e ...

Migranti - a Settembre sbarchi calati dell’85% rispetto al 2018 : Gli sbarchi di Migranti clandestini sulle coste italiane nel 2018 fanno registrare un calo vertiginoso rispetto all’anno precedente. L’80% di barconi in meno secondo i dati ufficiali forniti dal ministero dell’Interno e diffusi su Facebook anche dal ministro Matteo Salvini [VIDEO]. Il vicepremier e leader della Lega esulta per questi numeri eloquenti che, aggiunti ai dati di settembre, sembrano confermare la tendenza all’azzeramento degli ...

Ascolti TV | Domenica 30 Settembre 2018. Fazio 16.1%-14% - Giletti 8.7% - Le Iene 10.9%. Sorpasso di Domenica Live : Fabio Fazio, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.780.000 spettatori pari al 16.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 23 alle 0.21 – ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.651.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 la finale dei Mondiali di Pallavolo Brasile – Polonia ...

Ascolti tv pomeriggio - 30 Settembre 2018 : Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta : Domenica In vs Domenica Live: Ascolti Tv della Domenica pomeriggio – Vince Barbara D’urso Seconda Domenica di sfida a 3 fra Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 30 settembre 2018? Chi ha vinto durante il lungo pomeriggio Domenicale fra: Domenica In vs Domenica Live vs La prima volta? Fino ad ora le sfide fra Mara Venier e Barbara d’Urso sono state vinte dalla ...

Programmi TV di stasera - domenica 30 Settembre 2018. Sul Nove si conclude O’ Mare Mio : O' Mare Mio Rai1, ore 20.35: Che Tempo che Fa Fabio Fazio ospiterà l’architetto e senatore a vita Renzo Piano, a cui la Royal Academy of Arts di Londra ha dedicato una retrospettiva dal titolo “Renzo Piano, The Art of Making Buildings”. Alla scrivania di Che Tempo che fa nel giorno del suo compleanno anche l’attore, comico e presentatore Giorgio Panariello, prossimamente in tour nei teatri italiani con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. ...