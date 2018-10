Serie A Milan | Higuain punta l' Inter

Inter-Milan - derby nona giornata Serie A : data - programma - orario e tv : Domenica 21 ottobre (ore 20.30) si giocherà Inter-Milan, l’attesissimo derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro per uno degli incontri di cartello del nostro campionato, la stracittadina del capoluogo meneghino regalerà come sempre grandi emozioni e si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Le due tifoSerie sono molto calde per il big match, ...

Esport e Serie tv per la chiusura di Milan Games Week : Lo stesso team, ma per un'altra disciplina, di Reynor, il bravissimo 15enne toscano che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo per i suoi risultati a Starcraft 2 che nella prima giornata di ...

Video/ Milan Chievo (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A 8^ giornata) : Video Milan Chievo (risultato finale 3-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro, valida per l'8^ giornata di Serie A. Decisiva doppietta di Gattuso.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Basket Serie A : risultati e classifica della prima giornata. Milano batte Brindisi. Venezia piega Torino : Il campionato di Serie A ha alzato il sipario sulla prima giornata e subito non sono mancate le emozioni forti. A cominciare con quella dell'anticipo di Trento dove la finalista scudetto dell'anno ...

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Serie A - Reggio ferma Sassari. Milano piega Brindisi : ROMA - Nel segno di Riccardo Ledo, 22 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, e di Spencer Butterfield, 17 punti,, la Grissin Bon Reggio Emilia comincia il suo campionato battendo la Dinamo Sassari 85-77. ...

Basket - Serie A : Milano e Reggio Emilia trascinate da James e Ledo : Basket, Serie A: Milano e Reggio Emilia vincono all’esordio nel nuovo campionato, che impatto per Ledo e James Basket, il campionato di Serie A è tornato in questo weekend, con gare sin da subito molto emozionanti. Dopo le vittorie di Avellino e Cremona ieri, nella prima partita odierna, la Grissin Bon Reggio Emilia ha avuto la meglio contro Sassari, con il punteggio di 85-77. Ricky Ledo è stato il mattatore della gara, la nuova ...

Serie A ottava. Vincono Samp - Cagliari - Lazio e Milan : Continua a volare la Juventus. Bene Lazio e Milan. Ecco i risultati delle partite dell’ottava giornata del campionato di calcio

Serie A. Vincono Milan - Lazio e Sampdoria : doppietta Higuain : Roma, 7 ott., askanews, - Vincono, Milan, Lazio e Sampdoria nelle tre partite pomeridiane dell'ottava giornata di Serie A. Il Milan supera 3-1 il Chievo con una doppietta di Higuain. La Lazio batte 1-...

