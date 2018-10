Serie A | è caccia al trono dei bomber | le quote sorridono a Piatek e Cristiano Ronaldo

I bomber si riprendono la Serie A : ma è caccia a Piatek : Ronaldo e Insigne implacabili; Higuain e Icardi trascinano le milanesi; Dzeko e Immobile infiammano la capitale

Serie A Chievo - risentimento muscolare al polpaccio per Cacciatore : VERONA - Allenamento pomeridiano per il Chievo in vista della sfida di domenica contro il Milan . Dopo una breve attivazione e un riscaldamento tecnico, il tecnico Lorenzo D'Anna insieme al suo staff ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : Acqua&Sapone a caccia del bis - Pesaro rivale extralusso - Maritime Augusta matricola outsider : Un campionato in versione ridotta, con due squadre in meno, si appresta ad andare in scena a partire da giovedì 27 settembre. Ma la Serie A 2018-2019 di Calcio a 5 promette spettacolo ed emozioni sin dalle prime partite. All’uscita di scena del Pescara si sono aggiunte di recente le mancate iscrizioni della Luparense, vincitrice dello scudetto 2017 e finalista appena pochi mesi fa, e del Kaos Reggio Emilia, detentore della Coppa Italia, ...

Vela – World Cup Series 2019 : ad Enoshima tre italiani a caccia del podio : World Cup Series 2019: tre italiani in area podio ad Enoshima Dopo le prime due giornate con vento stabile sopra i 12 nodi, oggi, ad Enoshima, il vento dapprima su 5-8 nodi è poi calato sotto i 4, impossibilitando il completamento del programma, anche se tutte le classi, tranne solo i Laser Radial, hanno concluso almeno una prova. Sono sempre in testa Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene), registrano oggi 4, 6 e ...

World Series Triathlon 2018 : nella Gold Coast l’atto finale della stagione - tutti a caccia del titolo : Siamo giunti all’atto finale della stagione della World Serie di Triathlon 2018 e lo scenario, la Gold Coast australiana, è quanto di meglio si potesse sperare per decidere la corsa al titolo. Il World Triathlon Grand Final si disputerà tra il 12 e il 16 settembre nel Queensland (le gare saranno previste nella giornata del 15 per quanto riguarda le donne, il giorno successivo per gli uomini), più precisamente a Southport Broadwater ...

Serie C - caccia agli svincolati : tutti i nomi da Floro Flores a Mariga : Il terzino Castellana , ex Piacenza, si accasa al Cuneo che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , spera di ottenere il sì dell'ex Inter Mariga , si sta allenando con la squadra da venerdì, e ...

LIVE Sassuolo-Inter - Serie A in DIRETTA : nerazzurri a caccia di sogni per rispondere a Juve e Napoli : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Grande attesa per l’esordio dei nerazzurri in campionato, la già annunciata anti Juventus vuole incominciare al meglio la propria rincorsa verso il sogno tricolore e a Reggio Emilia partirà con tutti i favori del pronostico pur sapendo che i neroverdi non vanno mai sottovalutati. I ragazzi di Luciano Spalletti ...

Oggi riparte il campionato di Serie A : caccia alla Juventus; mercato chiuso : Ci siamo, finalmente Oggi riparte la Serie A. Si ritorna alla routine di sempre tra anticipi e posticipi del Sabato, i match della Domenica e la novita' del Monday-Night; l'attesa è oramai finita e come ogni anno c'è curiosita' nello scoprire come si aprira' il campionato, quest'anno ancora più avvincente grazie alla presenza di nuovi giocatori importanti provenienti dagli altri campionati e con molte squadre che si sono ulteriormente ...

