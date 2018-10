Serie A | anche la Fiorentina firma un accordo per il retro-sponsor

Ripescaggi Serie B - le indiscrezioni sulla sentenza del Tar : il campionato passa a 20 squadre - ribaltone anche in Serie C [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B E Serie C – “La Lega B ha regolarmente dato inizio al campionato con le 19 squadre che, dopo aver acquisito il diritto sul campo a partecipare al torneo, hanno ottenuto la licenza per l’iscrizione da parte della Figc. La decisione è stata assunta in conformità ai provvedimenti del Commissario straordinario Roberto Fabbricini che così ha voluto perseguire l’interesse pubblico primario della disputa dei ...

I Topi - il personaggio di Antonio Albanese sarebbe potuto esistere anche senza una Serie tv intorno : Scritto, diretto ed interpretato da lui, I Topi rappresenta la quintessenza della comicità di Antonio Albanese. L'attore per il suo debutto nella serialità televisiva, non si snatura, non cerca trame complicate né personaggi particolarmente complessi.Preferisce, piuttosto, puntare sulla semplicità che fa sorridere e che rimanda a tutti quei suoi personaggi capaci di strappare una risata e di raccontare ognuno a modo suo i numerosi ...

Serie A Inter - i convocati per la Spal. C'è anche Vrsaljko : MILANO - Giornata di convocazioni per il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti . L'allenatore nerazzurro, in vista del match di campionato in programma al Mazza contro la Spal domani sera alle 20.30, ...

Serie A Bologna - Palacio e Donsah : differenziato - con loro anche Poli ed Helander : Bologna - Mattinata di lavoro per i rossoblu di Inzaghi . A Casteldebole si continua a preparare la trasferta di campionato a Cagliari , per l'anticipo del sabato. Hanno proseguito nel loro programma ...

Serie A Sampdoria - Tonelli e Saponara a parte. Out anche Regini : GENOVA - La truppa di Marco Giampaolo è tornata a lavorare a Bogliasco. Al 'Mugnaini', nell'allenamente mattutino in vista della partita di Bergamo contro l' Atalanta , i blucerchiati sono stati ...

Serie A Frosinone - anche a Torino con il 3-4-1-2? : Il 3-4-1-2 proposto domenica pomeriggio contro il Genoa ha lasciato qualche certezza in più all'interno del complesso mondo Frosinone . La squadra ha occupato meglio lo spazio in campo, e al contempo ...

Cormoran Strike - anche il quarto libro Lethal White diventerà una miniSerie : Cormoran Strike torna in libreria e anche in tv.Da poco uscito in libreria (non in Italia) Lethal White, quarto capitolo della serie con protagonista Cormoran Strike scritto da J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, con lo pseudonimo di Robert Galbraith, avrà un adattamento televisivo. Come i precedenti tre volumi, i quattro episodi saranno in onda su BBC con il titolo di Strike e su Cinemak negli Stati Uniti come C.B. Strike.prosegui ...

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata e diretta gol live score : in campo anche Rende Catania (4^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite del girone C che disputa oggi la sua 4^ giornata (sabato 29 settembre).(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:12:00 GMT)

Ripescaggi Serie B - adesso rimangono solo due soluzioni : possibili novità anche per il campionato di Serie C [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ ancora una situazione calda per quanto riguarda il campionato di Serie B, la Sezione Prima Ter del Tar del Lazio, ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli contro la dichiarazione di inammissibilità pronunciata l’11 settembre dal Collegio di garanzia del Coni e riguardante il cambio di format del torneo cadetto. Il collegio presieduto da Germana Panzironi ha rinviato la decisione al Tribunale ...

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Serie A - il Var è diventato come gli arbitri italiani : anche la tecnologia può non essere oggettiva : È tornato il Var. Finalmente: dopo l’avvio di campionato in cui la moviola in campo sembrava esser stata dimenticata, depotenziata, disattivata, in questo turno si è rivisto quanto lo strumento possa essere utile e decisivo per il risultato di una partita. Implacabile, in Sampdoria-Inter ha annullato ben due reti ai nerazzurri (più una terza ai blucerchiati confermando la decisione dell’arbitro che aveva già fischiato): un fuorigioco ...

Sarri polemico anche in Premier League : critica i calendari e (adesso) loda la Serie A : Maurizio Sarri critico contro i calendari di Premier League, il tecnico del Chelsea parla dopo il pari col West Ham “Non so perché in Inghilterra non sia possibile poter giocare di lunedì dopo una trasferta di Europa League. In Italia questo è normale, poi se dobbiamo giocare 64 ore dopo un impegno europeo va bene, non è un grosso problema adesso ma potrebbe diventarlo magari verso aprile…“. Maurizio Sarri ci ha abituati a polemizzare con ...

Serie D - i risultati della 2giornata : Cesena ok - poker Bari. Vincono anche Avellino e Modena : Axys Zola-Fiorenzuola 0-2, Ciliverghe-Classe 3-2, Lentigione-Modena 0-1, Mezzolara-Calvina Sport 1-1, Pergolettese-Adrense 1-0, Reggio Audace-San Marino 1-1, Vigor Carpaneto-Sasso Marconi 2-0. Girone ...

Risultati Serie D - spettacolo Bari : dominio anche contro il San Cataldese - altra debacle del Messina - ok Modena ed Avellino : Risultati Serie D – Si sono concluse le gare valide per il campionato di Serie D, continua il dominio da parte del Bari che ha vinto con il risultato di 4-1 contro il San Cataldese, in gol Neglia (doppietta), Floriano e Piovanello, punteggio pieno in classifica. altra debacle per il Messina, fa festa l’Igea Virtus che vince con il netto punteggio di 3-0. Bene anche l’Avellino, 2-1 contro l’Albalonga, blitz del ...