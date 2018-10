Sequestrati beni a commerciante auto

Sicilia - Miccichè riscrive la storia all’Ars : dopo Mori e Cuffaro gli imprenditori con i beni Sequestrati per mafia : In principio voleva cambiare il nome all’aeroporto di Palermo. Quel “Falcone- Borsellino“, a suo parere, era una “scelta di marketing sbagliata per un territorio a vocazione turistica“. Sarebbe stato meglio intitolarlo “ad Archimede o ad altre figure della scienza, figure positive”, come se i due magistrati uccisi da Cosa nostra non lo fossero. Adesso che è tornato presidente dell’Assemblea regionale ...

Sequestrati beni per 150 milioni a editore Ciancio : Il tribunale di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso un decreto di confisca e di sequestro e contestuale confisca relativo a conti correnti, polizze assicurative, di ...

Roma - Sequestrati beni per un milione a uomo vicino a Banda Magliana - : Arrestato nel 2016 e già sottoposto agli arresti domiciliari, il 44enne avrebbe alle spalle 20 anni di attività criminali, attuate anche grazie ai rapporti intrattenuti con personaggi legati alla ...

Operazione Spiagge Sicure - Oltre 300mila beni Sequestrati in 54 comuni : P iù di 3mila illeciti amministrativi e penali e più di 300mila beni sequestrati per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro. È l'ultimo aggiornamento di 'Spiagge Sicure'. L'Operazione che ...

Merce contraffatta - in Abruzzo Sequestrati beni per 2 - 5 milioni nell'anno 2017 : L'Aquila - 2 milioni e mezzo di euro è il valore stimato dei beni contraffatti sequestrati in Abruzzo durante il 2017 secondo la Banca Dati Iperico (Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting), il database integrato sull'attività di contrasto alla contraffazione istituito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico. Il valore dei sequestri effettuati ...

Palmi - sindacati usati come bancomat : Sequestrati beni per 5 milioni - tra cui la Palmese calcio e alcuni Caf : Con i soldi dei sindacati finanziavano viaggi all’estero, l’acquisto di gioielli, immobili e auto. Ma anche la squadra di calcio Palmese che milita in Serie D. La cricca è stata scoperta dalla guardia di finanza e dalla Procura di Palmi che ha chiesto e ottenuto dal gip un sequestro preventivo di beni per circa 5 milioni di euro. Oltre alla società sportiva, un terreno e due fabbricati, le Fiamme Gialle hanno applicato i sigilli a numerose ...

Indagato il re del Brunello di Montalcino : all'imprenditore Sequestrati beni per 4 - 8 milioni : L'eco sulla politica locale La notizia avrebbe avuto anche una lieve eco sulla politica locale. La figlia di Jacopo Biondi Santi, Clio, è infatti assessore ai servizi all'infanzia e all'istruzione ...

Il re del Brunello nel mirino del fisco. Sequestrati cinque milioni di beni : Siena, 27 agosto 2018 - Terreni, immobili e beni mobili Sequestrati per un valore di 4,8 milioni di euro. L'apertura di un'inchiesta da parte del procuratore capo Salvatore Vitello con Niccolò ...

Evasione fiscale - Sequestrati beni per 400.000 Euro a una società di Levico : TRENTO . I Finanzieri della Tenenza di Borgo Valsugana, al termine di una verifica fiscale, hanno sequestrato conti correnti e beni immobili per un valore totale di oltre quattrocentomila Euro, ...

'Ndrangheta - Operazione Stige : disSequestrati i beni di uno dei coinvolti nel blitz : Cgil, Libera e Avviso Pubblico: serve alleanza sociale per la legalità 10 gen 2018 Operazione Stige, Oliverio: "La politica sia intransigente verso amministratori coinvolti" 10 gen 2018 Operazione ...

Operazione «spiagge sicure» - Salvini : «Sequestrati 93 mila beni» : Centosettantaquattro assunzioni a tempo determinato, quasi 9mila ore di lavoro straordinario, campagne informative, acquisto di mezzi e attrezzature per circa 584mila euro, oltre mille controlli con 1.

Al via 'Spiagge Sicure' 93 mila beni Sequestrati per un valore di 600 mila euro : Centosettantaquattro assunzioni a tempo determinato, quasi 9 mila ore di lavoro straordinario, campagne informative, acquisto di mezzi e attrezzature per circa 584 mila euro. E ancora: più di mille ...

Spiagge sicure : il Viminale effettuta 1.154 controlli - Sequestrati beni per 600 mila euro : Più di mille controlli con 1.154 contestazioni e oltre 93 mila beni sequestrati per un valore superiore ai 600 mila euro. E ancora: 174 assunzioni a tempo determinato, quasi 9 mila ore di lavoro ...