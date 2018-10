Se i sauditi fanno a pezzi i giornalisti | cosa dice l' amico Trump?

ilfoglio

: RT @xbici: Fanno #marciadellapace, però prima hanno venduto armi ai sauditi che solo ad agosto hanno ucciso 300 bambini nello #yemen e nono… - giek2 : RT @xbici: Fanno #marciadellapace, però prima hanno venduto armi ai sauditi che solo ad agosto hanno ucciso 300 bambini nello #yemen e nono… - maxxxibb : RT @xbici: Fanno #marciadellapace, però prima hanno venduto armi ai sauditi che solo ad agosto hanno ucciso 300 bambini nello #yemen e nono… - gioart79 : RT @xbici: Fanno #marciadellapace, però prima hanno venduto armi ai sauditi che solo ad agosto hanno ucciso 300 bambini nello #yemen e nono… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) New York . La sparizione del giornalista Jamal Khashoggi potrebbe avere conseguenze enormi per le relazioni tra il regno saudita e il resto del mondo. Khashoggi, saudita che si era autoesiliato in America per poter scrivere in libertà e che era pubblicato dal Washington Post " che pubblicava i suoi editoriali in inglese e in arabo " martedì ...