Se arriva l' autunno e sei triste | forse soffri di Disturbo Affettivo Stagionale

Prurito agli occhi - palpebre gonfie - lacrimazione e arrossamento : arriva la congiuntivite d’autunno : Per molti italiani l’arrivo dell’autunno coincide con Prurito agli occhi, palpebre gonfie, lacrimazione e arrossamento, più altri sintomi tipici delle allergie congiuntivali perenni. “Quando si parla di congiuntivite allergica spesso si pensa sia legata esclusivamente ai pollini e quindi, per quanto fastidiosa e in alcuni casi anche invalidante, prerogativa solo dei mesi primaverili ed estivi. Sono molte invece le persone ...

Meteo - con ottobre arriva il vero autunno : nubifragi - vento e neve sulla penisola : Con l'arrivo del mese di ottobre possiamo dire definitivamente addio all'estate. Secondo gli esperti Meteo da lunedì primo ottobre arriverà un vortice ciclonico che porterà maltempo su molte regioni. Una perturbazione che proseguirà per tutta la settimana colpendo soprattutto il Centro-Sud e le due isole maggiori.Continua a leggere

Meteo - follie d'autunno : arriva un nuovo ribaltone : L'arrivo dell'autunno ha portato sull'Italia venti gelidi e un considerevole calo delle temperature, ma per gli amanti del...

Previsioni meteo lungo termine : grandi piogge all'orizzonte L'autunno vero potrebbe arrivare presto! : Settembre è stato caratterizzato da connotati decisamente estivi e da una significativa carenza di precipitazioni (solo in questi ultimi giorni abbiamo avuto il passaggio di una veloce...

arriva l’autunno : temporali - temperature giù e vento forte | : Brusco calo termico fino a 15 gradi in tutta Italia. Maltempo soprattutto in Romagna, Marche, Abruzzo e Molise

Domani arriva l'autunno. Temperature in picchiata - venti gelidi e grandine : Se in questi giorni abbiamo assistito ad un insolito prolungamento dell'estate, con Temperature anche di 4 gradi sopra la media stagionale, alla fine di settembre l'autunno arriverà con prepotenza. L'alta pressione che copre l'Italia sta infatti indietreggiando verso l'oceano, lasciando il posto a venti gelidi (anche di Bora) che soffieranno fino a 90/100 km orari, soprattutto sul mare Adriatico e sull'alto Tirreno.Gli esperti del sito ...

Meteo - arriva l’autunno e porta con sé il maltempo. Allerta in 4 regioni : arriva l’autunno e peggiorano le condizioni Meteorologiche in Italia. Dopo il caldo record protagonista delle prime settimane di settembre, gli esperti Meteo annunciano che il maltempo colpirà inizialmente i settori alpini, con venti forti e temperature in calo, allargandosi poi su tutto il centro-nord.Continua a leggere

arriva la prima settimana d'autunno e fa subito sul serio : Da lunedì l’Italia verrà sfiorata da una perturbazione in movimento verso i Balcani che porterà un sensibile calo termico

Equinozio d'autunno/ Oggi 23 settembre - addio estate 2018 : perché è arrivato in ritardo (spiegato facile) : Autunno 2018, quando inizia la nuova stagione? La data dell'Equinozio di settembre che segna la fine definitiva dell'estate. Ecco il significato di questo importante evento.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Allerta Meteo - subito dopo l’Equinozio d’Autunno arriva sull’Italia un’intensa sfuriata fredda : temperature in picchiata da Lunedì 24 : 1/22 ...

arriva l’autunno : termina l’estate 2018 - classificata tra le più calde dal 1800 in Italia : Arriva l’autunno dopo un’estate che si è classificata in Italia, dal punto di vista climatologico, al 5° posto tra le più calde dal 1800 con temperature di ben 1,74 gradi superiori alla media storica ma con la caduta del 56% di precipitazioni in più rispetto alla media. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr in occasione dell’arrivo dell’autunno 2018 che avrà inizio il 23 settembre con l’equinozio ...

Equinozio d’Autunno 2018 : ecco perché quest’anno arriva “in ritardo” : In astronomia, l’Equinozio d’autunno avviene in un momento ben preciso, in opposizione all’Equinozio di primavera: tale istante viene indicato come punto della bilancia o punto omega (la lettera greca tradizionalmente associata a questa costellazione, in cui l’Equinozio cadeva anticamente – oggi si trova nella Vergine). quest’anno, l’Equinozio d’Autunno sarà domenica 23 settembre 2018 alle ore 03:54. Infatti, se quest’anno l’Equinozio ...

Con l autunno arrivano i funghi un decalogo e tre app per andare nei boschi : Ma non solo di tradizione è fatto il mondo, anche quello dei funghi. E se fino a poco tempo fa l'immaginario collettivo era dominato solo da vecchi cercatori e boscaioli, oggi è molto diverso. 'Nel ...

Meteo - ultimo weekend di sole. Da lunedì temperature in discesa - arriva l’autunno : Nelle prossime ore l'instabilità Meteorologica lascerà spazio al tempo soleggiato, che la farà da padrone per tutto il weekend. Da lunedì deciso calo delle temperature.Continua a leggere