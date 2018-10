Scuola | un videogame per allenarsi e vincere le olimpiadi della prevenzione

dire

: Come far staccare la spina dai videogame ai #ragazzi? Lo spiega Fulvia Niggi con una simpatica storia che può esser… - EffataEditrice : Come far staccare la spina dai videogame ai #ragazzi? Lo spiega Fulvia Niggi con una simpatica storia che può esser… - trararitipi : RT @Neoludica_Art: #Cultura #Italia #Lombardia #Storia #History #Histoire #Egitto #Egypt #Art #Videogame #Videogames #Games #GameDev #Conce… - RaffaelaNocita : RT @Edoenonsolo: @Mov5Stelle @DaniloToninelli Quindi li salviamo finché sono in auto con l'obbligo dei seggiolini ma li ammaliamo appena en… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) ... perchè la moda non lo rendeva felice, 27 settembre 2018 Nessun commento 'Notte dei ricercatori', il 28 settembre a tu per tu con la scienza in tutta Italia 26 settembre 2018 Nessun commento Premio ...