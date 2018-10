Scuola : Confindustria Veneto - su alternanza lavoro preoccupante marcia indietro (2) : (AdnKronos) - In Veneto l’esperienza di alternanza Scuola - lavoro , è iniziata 15 anni fa (nel 2003), molto prima che divenisse obbligatoria con la Buona Scuola e può essere sicuramente considerata una tra le più significative nell’intero panorama nazionale. I numeri sono stati sempre crescenti: nell'

Scuola : Confindustria Vicenza - esame maturità senza alternanza - bruttissimo segnale : Vicenza, 5 ott. (AdnKronos) - Il nuovo esame di maturità prevede che l’alternanza Scuola lavoro non sia considerata come requisito d’accesso per l’anno scolastico 2018-2019. “È davvero un bruttissimo segnale – afferma Barbara Beltrame, Vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega a Education e