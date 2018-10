Scuola | Bussetti chiede 20mila assunzioni in più | priorità infanzia | primaria e il Sud

Scuola - commissariato il ministro Bussetti : la sentenza di oggi del Tar del Lazio : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, commissariato dal Tar del Lazio in quanto il Ministero dell’Istruzione non ha ripristinato la seconda ora di primo strumento nel biennio dei licei musicali. Il Tar ha accolto il ricorso presentato dall’Anief riguardante la mancata esecuzione da parte del Miur delle sentenze che imponevano il suddetto ripristino anche per l’anno scolastico appena iniziato. Come riportato dal ...

Scuola - gruppo di docenti al ministro Bussetti : ‘Politica in classe? Ecco come rispondiamo a Salvini’ : Un gruppo di docenti ha scritto e inviato una lettera al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, quale risposta alle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dove il leader della Lega Nord si augurava che i docenti non facessero politica a Scuola. I docenti scrivono al ministro Bussetti sulla questione ‘politica in classe’ sollevata dal vicepremier Salvini come riportato dal quotidiano ...

Scuola - ministro Bussetti nella Giornata Mondiale degli Insegnanti : ‘Guardiamo ai docenti con rispetto’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato poco fa, sul proprio profilo Facebook, un messaggio rivolto ai docenti, in occasione della 25esima Giornata Mondiale degli Insegnanti: l’obiettivo è quello di mobilitare il sostegno agli Insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti. Ecco il messaggio del titolare del dicastero di Viale Trastevere. Giornata ...

Scuola - ministro Bussetti imbarazzato di fronte al caso del professore friulano : Una storia incredibile se non fosse perché scriviamo ogni giorno di Scuola e alle storie incredibili, purtroppo, ci siamo abituati. Il quotidiano ‘Repubblica’ ha raccontato la storia di un insegnante di 64 anni: il docente si chiama Donato Cernoia, vive e insegna alle medie di un paese in provincia di Udine, San Pietro al Natisone. ‘ministro Bussetti, presto arriveranno i nipotini dei miei primi alunni’ Nell’ultimo ...

Scuola - bufera su un liceo calabrese per tema sul ‘Decreto Salvini’ : il ministro Bussetti risponde : La vicenda è emersa in seguito alla denuncia presentata dall’avvocato Giancarlo Cerrelli, segretario della Lega Salvini Premier di Crotone ed è stata riportata dall’agenzia di stampa Adnkronos. tema sul ‘Decreto Salvini accostato alle leggi razziali’: il caso di un liceo calabrese Un episodio che sarebbe accaduto presso un liceo Scientifico Statale di Crotone, dove gli alunni frequentanti la classe quinta avrebbero ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Tempo pieno al Sud - un primo patto contro la dispersione scolastica’ : contro la dispersione scolastica al Sud, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, vuole rimediare con il ‘tempo pieno‘, con la Scuola aperta anche di pomeriggio: ‘Oggi, insieme al presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, firmeremo un accordo di programma che consentirà alle scuole siciliane di avere più tempo pieno e di mettere in campo azioni concrete e innovative per il contrasto della dispersione ...

Scuola - violenza sui docenti : ecco il giudizio del ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto come ospite della trasmissione ‘Fuori TG’. Ha parlato della situazione riguardante i dirigenti scolastici e il problema delle reggenze, dell’altra questione ‘calda’ relativa agli insegnanti di sostegno oltre a toccare anche l’argomento del difficile rapporto tra docenti e famiglie. Bussetti: ‘Le reggenze sono un problema’ ‘Le ...

Scuola - laurea ad hoc per insegnare e concorso/ Bussetti cancella il Fit : “Troppi i tre anni post lauream” : Scuola, laurea ad hoc per insegnare e concorso. Il ministro dell'Istruzione Bussetti cancella il Fit: “Troppi i tre anni post lauream”. Le ultime notizie sulla contro-riforma in arrivo(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Scuola - ministro Bussetti : ‘Reclutamento docenti - si cambia da subito’ - ecco le novità : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha concesso un’intervista al quotidiano economico ‘Italia Oggi‘: il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha confermato la sua intenzione di cambiare il sistema di reclutamento dei docenti: sono troppi, infatti, i tre anni del FIT, la formazione iniziale e tirocinio. Serve un meccanismo più rapido al fine di ovviare in tempi più brevi al fabbisogno di insegnanti. Bussetti ...

Scuola/ Le ragioni di Casalino (M5s) che a Bussetti conviene non "vedere" : "Obbediscano o li cacciamo", ha detto dei tecnici del Mef Rocco Casalino (M5s). Il suo sfogo, sommerso dalle critiche, contiene però un'importante verità. PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ L'unico vero concorso che può far funzionare la proposta Bussetti, di R. PersicoSCUOLA/ La prima lezione (ai prof) di C.S. Lewis per cominciare bene, di G. Zappa

Scuola - Ministro Bussetti in TV su Raiuno : ‘Corpo docenti e precariato? Non è una domanda nuova’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato ospite questa mattina degli studi Rai, durante la trasmissione ‘Settegiorni’. E’ stato chiesto al Ministro, tra le altre cose, quali interventi sono in programma al fine di migliorare il sistema scolastico e quali punti della precedente riforma abbiano bisogno di essere modificati. Bussetti a Raiuno: ‘Su chiamata diretta siamo già intervenuti, l’alternanza ...

Scuola - formazione docenti : ‘Sapete chi alza la mano? Il Ministro Bussetti’ : Un articolo firmato dall’insegnante e pedagogista pieddina, Mila Spicola, pone l’accento sulle ultime dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alla formazione dei docenti. L’articolo, intitolato ‘Non basta la laurea, i docenti vanno formati’, mette in evidenza il fatto che la qualità della formazione e della selezione dei docenti rappresenti la chiave per una Scuola ...

Scuola - diplomati magistrale ultime notizie : ministro Bussetti ha risposto a un’interrogazione parlamentare : La questione relativa ai diplomati magistrale ha suscitato numerose polemiche negli scorsi giorni, una su tutte gli attacchi all’onorevole Lucia Azzolina del Movimento Cinque Stelle. In merito all’argomento, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha risposto all’interrogazione presentata dall’onorevole Mollicone (Fratelli d’Italia). ministro Bussetti: ‘I diplomati magistrale avrebbero dovuto essere ...

Scuola - Bussetti : ‘Alternanza Scuola-lavoro non è esperimento da archiviare’ : In occasione del Question Time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha risposto alle interrogazioni parlamentari sull’alternanza Scuola-lavoro e su altre tematiche, come quella relativa agli esami di maturità. Di seguito, le dichiarazioni del ministro in merito all’alternanza. Bussetti sull’alternanza Scuola-lavoro: “Non deve essere un apprendistato occulto” Queste le parole del ...