Scopriamo nuovi dettagli su Qualcomm Snapdragon 8150 | il successore di Snapdragon 845

Death Stranding : Scopriamo ulteriori dettagli sul soldato misterioso - nuovi personaggi e altro ancora : Poco tempo fa abbiamo avuto notizie di Death Stranding dal TGS 2018, rimembra Gamingbolt.Le informazioni in nostro possesso per il momento riguardano i doppiatori giapponesi che interpretano alcuni personaggi di gioco e un nuovo trailer che ha lasciato tutti a bocca aperta.Adesso invece Kojima ha fornito ulteriori dettagli sul gioco con alcuni interessanti post su Twitter:Read more…

Darksiders 3 : Scopriamo di più con nuovi video gameplay e dietro le quinte : THQ Nordic svela qualche nuovo dettaglio in merito a Darksiders 3, ed il lead level designer Rich Vorodi, l'environment artist Chris McGill e il community manager Alicia Bellamy ci accompagnano dietro le quinte dello stand THQ Nordic Press del Gamescom 2018 per offrirci una visione da una prospettiva privilegiata dell'atteso Darksiders 3.Come riporta DSOgaming Darksiders 3 è un'avventura hack-n-slash nella quale ci caleremo nei panni di Fury, e ...

Mega Man 11 : Scopriamo due livelli del gioco grazie a due nuovi video gameplay : Possiamo vedere due nuovi video pubblicati in rete e ritraenti l'atteso Mega Man 11, per la felicità degli appassionati di questo classico video ludico.Il gioco , fresco della demo disponibile su PlayStation Store, Nintendo eShop e Microsoft Store, si mostra in questi due filmati nei quali possiamo vedere due livelli completi, lo stage di Blast Man e quello di Impact Man.Vale la pena ricordare che il peso del download della demo è di soli 200 MB, ...

Fifa 19 : Scopriamo insieme tutti i nuovi stadi! C’è anche il Mercedes Benz Stadium di Atlanta! : In Fifa 19, come accade in ogni edizione, faranno il loro debutto alcuni nuovi stadi. In questo articolo, che aggiorneremo man mano che ci saranno novità Gli stadi della Premier League Con il termine della EFL Championship, la seconda divisione inglese, possiamo già anticipare che, in base al forte accordo che unisce Electronic Arts alla Premier League non mancheranno gli […] L'articolo Fifa 19: scopriamo insieme tutti i nuovi stadi! ...