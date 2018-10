Scomparsa Khashoggi | Arabia Saudita “Turchia ispezioni Consolato” “Giornalista

La Turchia indagherà sulla Scomparsa di Jamal Khashoggi anche entrando nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul : Il ministro degli esteri della Turchia , Mevlüt Çavusoglu, ha detto che le autorità turche entreranno nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul per proseguire le indagini sulla scomparsa del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi . Khashoggi era stato visto l’ultima volta prima di entrare The post La Turchia indagherà sulla scomparsa di Jamal Khashoggi anche entrando nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul ...

La Scomparsa di Jamal Khashoggi - dall'inizio : Secondo voci sempre più insistenti il giornalista e dissidente saudita – scomparso da giorni – è stato ucciso nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul