Sci nautico paralimpico | Daniele Cassioli in un romanzo | Il Vento Contro

Sci nautico – Pagnini e Gatti campioni d’Italia di Cablewake [GALLERY] : Campionati Italiani Assoluti Cablewake. Claudia Pagnini e Leonardo Gatti sono i campioni d’Italia Domenica, sono stati assegnati i titoli italiani assoluti della adrenalinica disciplina Cablewake. Il campo di gara, il Turin Wake Park di Settimo Torinese ha accolto i top rider italiani e anche alcuni stranieri che non hanno concorso al titolo, nel nuovo impianto a 5 pali, lungo 480 m. ed equipaggiato con 7 strutture in acqua che rendono ...

Nautico da riscossa : visitatori in creScita. Genova pronta per giro del mondo a vela : Numeri positivi per la kermesse in corso sino al 25 settembre alla Fiera. Cresce il pubblico e la soddisfazione degli espositori

Affluenza in creScita al Salone Nautico di Genova : “Sui numeri siamo fiduciosi che siano più dell’anno scorso. Ci sono più metri quadrati da percorrere ma vediamo una maggiore densità di persone“. Lo ha detto la presidente di Ucina-Confindustria nautica Carla Demaria, durante il punto stampa parlando ai giornalisti dell’Affluenza di pubblico in crescita durante il Salone Nautico di Genova, in corso negli spazi espositivi della Fiera del capoluogo ligure fino al 25 ...

Affluenza in creScita al Salone Nautico di Genova : ... dell'Assessore allo sport Ilaria Cavo, del Sindaco di Genova Marco Bucci e della Presidente di UCINA Confindustria Nautica Carla Demaria. La serata è stata condotta dalla giornalista televisiva, ...

Sci nautico per i ragazzi dell'Unione Italiana Ciechi : Daniele, con la collaborazione del Circolo nautico Tre Laghi, attenderà i ragazzi dell'Unione al lago Nicoletti, nell'ennese, Nell'arco della giornata all'insegna dello sport, altri atleti non ...

Sci nautico – Europei di Roquebrune : Italia U21 terza - la squadra paralimpica è d’oro : Bene gli Europei di sci nautico di Roquebrune: 3° posto per la squadra Italiana Under 21, oro alla squadra paralimpica E’ stata una competizione carica di successi quella conclusa ieri a Roquebrune Sur Argens (FRA) i cui protagonisti sono stati gli atleti di discipline classiche under 21 e gli atleti paralimpici. La squadra under 21 ha conquistato la medaglia di bronzo dietro a Gran Bretagna e Francia, l’atleta milanese Alice Bagnoli si ...

Sci nautico – Oggi al via i Campionati Europei U21 e Paralimpici in Francia : Campionati Europei U21 e Paralimpici al via Oggi in Francia Iniziano Oggi a Roquebrun su Argens i Campionati Europei Under 21 e Paralimpici, organizzati insieme come da consuetudine a dimostrazione della realizzata integrazione che atleti Paralimpici e normodotati vivono nell’ambiente dello sci Nautico. Tre le categorie paralimpiche in gara: Standing, Seated e Vision impaired. Gli azzurri convocati sono i lombardi Sabrina Bassi, Daniele ...

Ghisi - un cremonese ai campionati Europei di Sci nautico : CREMONA - Il cremonese Alberto Ghisi , campione plurimedagliato di sci nautico, ha concluso i campionati Italiani conquistando la medaglia di bronzo a un soffio dal secondo e per lui è arrivata la ...

Sci nautico – Campionati Europei Cablewake - l’Italia sbanca a Milano : Successo straordinario ai Campionati Europei Cablewake conclusi ieri a Milano: medaglia d’oro alla squadra italiana Dopo le medaglie conquistate mercoledì 15 agosto dai rider italiani in gara ai Campionati Europei Cablewake 2018: oro per i junior Claudia Pagnini e Riccardo De Tollis e per il veteran Piero Pierani, la competizione è proseguita con le prove delle categorie open e seated (paralimpica) e con altre vittorie azzurre e ...

Sci nautico – A San Gervasio Bresciano si assegnano i Tricolori : Sci Nautico – Discipline classiche: a San Gervasio Bresciano si assegnano i Tricolori Si aprono domani 8 agosto a San Gervasio Bresciano nel club adiacente il Parco Acquatico Le Vele i Campionati Italiani a Categorie delle Discipline Classiche che si disputeranno fino a venerdì 10 agosto. Sono quasi 80 gli atleti registrati, provenienti da ogni angolo del Paese a caccia di un titolo che rimarrà nella storia dello sci Nautico ...