Schianto gravissimo | frontale tra jeep e autocarro

Schianto frontale sulla statale 28 - gravissimo un 25enne : Schianto frontale Uno Schianto frontale , pare tra due auto, è avvenuto, in serata, all'interno della galleria di Cesio della statale 28. Tre i feriti: due hanno rifiutato il trasporto in ospedale , ...

Schianto in Sardegna. Due moto contro un auto - Cesare muore : gravissimo il fratello : Terribile incidente stradale in serata lungo la strada Provinciale 46 all’altezza di Lunamatrona, due moto si sono scontrate con un’auto (alla cui guida c'era un 92enne) e un uomo di 51 anni ha perso la vita. Il fratello è in gravi condizioni.Continua a leggere