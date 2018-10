Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : DAVIDE DI VEROLI CAMPIONE OLIMPICO! Straordinario primo oro per l’Italia : Il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires arriva dalla Scherma. A centrare questo Straordinario risultato è stato DAVIDE Di VEROLI, che ha trionfato nella prova di spada maschile, battendo in finale il tedesco Paul Veltrup con il punteggio di 11-4. Una prestazione straordinaria per lo spadista romano, che suggella un anno magico e che lo ha visto dominare nelle categorie Giovanili, avendo al collo anche l’oro ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : Crociani BRONZO nel triathlon! Di Veroli nella Scherma in corsa per una medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili 2018 : Davide Di Veroli vola in semifinale - il Campione del Mondo lotta per le medaglie : Davide Di Veroli sta regalando grandi magie alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Lo schermitore si è qualificato alle semifinali del torneo di spada individuale grazie al successo ottenuto contro l’austriaco Alexander Biro (15-13) preceduto dal dominio sul cinese Zhiwei Li (15-5). Il 17enne romano, terzo nel girone preliminare dove era stato preceduto proprio da Biro e dall’egiziano ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Davide Di Veroli va a caccia dell’oro nella spada : L’Italia va a caccia dell’oro nella Scherma alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Dopo la medaglia d’argento conquistata ieri da Martina Favaretto, oggi in pedana scende Davide Di Veroli e c’è grandissima attesa per quello che è stato anche il portabandiera azzurro nella Cerimonia di Apertura di due giorni fa. Il romano è il grande favorito nella prova della spada maschile e vuole salire sul gradino più alto del ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Martina Favaretto è d’argento nel fioretto : Prima medaglia dalla Scherma per l’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Martina Favaretto ha conquistato l’argento nella prova di fioretto femminile dopo essere stata sconfitta in finale dalla giapponese Yuka Ueno con il punteggio di 15-12. Una grande prestazione per l’azzurra, che si è arresa solamente alla Campionessa del Mondo giovanile in carica, che era salita sul gradino più alto del podio in quel di ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Martina Favaretto in semifinale nel fioretto femminile : Martina Favaretto è in semifinale nel torneo di fioretto femminile per quanto riguarda la Scherma alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrina si giocherà un posto nella finalissima contro la statunitense May Tieu, mentre l’altra semifinale sarà Yuka Ueno (Giappone) – Anabella Acurero (Venezuela). L’azzurrina ha superato ai quarti la cinese Fu Yingying per 15-11 ed in precedenza aveva usufruito di un ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Martina Favaretto a caccia di una medaglia nel fioretto : Cominciano domani le Olimpiadi Giovanili a Buenos Aires ed inizia anche il programma della Scherma con le prove individuali di sciabola maschile e fioretto femminile. In gara ci sarà anche l’azzurra Martina Favaretto, che punta subito a conquistare la prima medaglia per l’Italia dalle pedane argentine. Una stagione importante quella di Favaretto, che vuole salire anche sul podio olimpico giovanile per completare il suo ottimo 2018. ...

