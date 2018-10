Scandalo privacy anche per Google | messi a rischio i dati di 500mila persone

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) Dopo Facebook tocca atrovarsi accusata di aver messo aladei propri utenti. La pietra dellosi chiama+, un social network creato diversi anni fa con la speranza di contrastare Facebook ma mai davvero decollato. Secondo un articolo del Wall Street Journal, confermato dall’azienda, per un errore informatico sono stati esposti idi circa mezzo milione di. Il problema è che gli sviluppatori di applicazioni potevano vedere informazioni personali a cui non avrebbero dovuto avere accesso. Gli incidenti capitano, e a ben guardare non è questo l’aspetto più preoccupante. A sollevare dubbi e critiche è invece il fatto cheha scoperto il problema lo scorso marzo, e pur avendolo corretto immediatamente non l’ha comunicato pubblicamente finché il quotidiano finanziario non ha diffuso il suo reportage. Si delinea così un ...