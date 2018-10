: #manovra Paolo Savona: se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare - TgLa7 : #manovra Paolo Savona: se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare - HuffPostItalia : Paolo Savona: 'Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare' - sole24ore : .#leggedibilancio: Savona, se #spread ci sfugge deve cambiare la #manovra. Maggiori particolari tra poco su… -

"Se cilodeveare la". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei,, a 'Porta a Porta'. E tornando sul Def presentato dal governo: è "corretto, cauto e moderato", perché servirebbe "ben oltre il 2,4%" di rapporto deficit/Pil. Poi ha sostenuto: "Fmi e Bankitalia pongono la stabilità finanziaria come presupposto dello sviluppo. Io ritengo che senza sviluppo non ci possa essere stabilità finanziaria". La Bce "deve convincersi che il debito italiano è solvibile".(Di martedì 9 ottobre 2018)