Savona attacca l' Europa che boccia il Def | Se si arriva al conflitto deciderà il

Savona chiede a Conte la testa dell'ambasciatore a Bruxelles e attacca Draghi : La domanda inizia a circolare con insistenza. Nel governo sta per venire a galla un caso Savona ? Uno nuovo naturalmente, dopo la mancata nomina del professore a ministro dell'Economia per lo stop del Quirinale. La scintilla che qualche giorno fa avrebbe potuto far da detonatore alle polemiche per il momento è scattata a Bruxelles . In breve, il ministro delle Politiche ...

Savona chiede a Conte la testa dell'ambasciatore a Bruxelles e attacca Draghi : si è dato poteri non previsti : La domanda inizia a circolare con insistenza. Nel governo sta per venire a galla un caso Savona? Uno nuovo naturalmente, dopo la mancata nomina del professore a ministro dell'Economia per lo stop del Quirinale. La scintilla che qualche giorno fa avrebbe potuto far da detonatore alle polemiche per il momento è scattata a Bruxelles. In breve, il ministro delle Politiche ...