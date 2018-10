Santa Croce Camerina | una denuncia per porto abusivo di coltello

Oltraggio alla memoria di Loris Stival : rubata la lapide a Santa Croce Camerina : Arriva direttamente dalla pagina Facebook di Quarto Grado (il programma di approfondimento sui casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete4, ndr) una notizia sconcertante che riguarda il piccolo Lorys Andrea Stival: ignoti hanno rubato la lapide con la foto del bambino dall’altarino costruito nei pressi del canalone dove è stato trovato senza vita. Un Oltraggio alla memoria del piccolo, un gesto che lascia tanta amarezza, ...

Loris Stival - oltraggio a Santa Croce di Camerina : danneggiata la lapide che ricorda il bimbo : Il padre di Veronica Panarello - condannata in appello a 30 anni - si è recato per pregare nel luogo del ritrovamento del nipote Loris Stival e si è accorto che la stele commemorativa era stata ...

Pugni e calci : violenta rissa a Santa Croce Camerina : I carabinieri della Compagnia di Ragusa stanno indagando dopo l'ennesima rissa fra extracomunitari registrata a Santa Croce Camerina.

Giovane sorpreso a rubare auto parcheggiata nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Croce : Nella serata di ieri un Giovane era intento a rubare una Fiat Punto parcheggiata nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Croce in Via Madonna dei Cieli, quando è stato colto di sorpresa dagli ...

A Firenze torna Genius Loci in Santa Croce : “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”, ovvero quando il “genio” nell’arte incontra lo “spirito del luogo”. Da giovedì 20

Mondiali Volley 2018 – Firenze ed il suo omaggio agli Azzurri : in Piazza Santa Croce ‘l’abbraccio’ alla Nazionale : Domani l’esordio mondiale della Nazionale maschile di pallavolo, Firenze dà il suo speciale in bocca al lupo agli Azzurri Musica, passi di danza, acrobazie e tanto divertimento hanno permeato Piazza Santa Croce a Firenze, dove questo pomeriggio Dhl Express Italy, leader mondiale del trasporto espresso interNazionale, ha dato vita ad un divertente Flash Mob, un vero e proprio omaggio alla Nazionale di Volley Maschile, ormai pronta ...

Ancora un incidente in campagna a Trezzo Tinella - agricoltore 59enne elitrasportato al Santa Croce : Dobbiamo segnalare anche oggi, sabato 1 settembre, un'incidente sul lavoro in campagna, questa volta fortunatamente senza conseguenze gravi avvenuto a Trezzo Tinella questa mattina. Un agricoltore R.R.

Motociclista di 33 anni fuori strada a Sommariva Perno - trasportato al Santa Croce : Incidente nella mattinata di oggi, sabato 1 settembre, a Sommariva Perno. Un Motociclista G.C. di 33 anni originario di Sangano, in provincia di Torino, è uscito di strada. L'uomo è stato portato al ...

"Sceme Sembe Nuje" - quando attori si nasce. Successo per la rassegna teatrale a Santa Croce di Magliano : ... la rassegna teatrale interregionale che ha portato sul palcoscenico di Santa Croce di Magliano tre spettacoli di tre compagnie diverse in una tre giorni in cui arte e territorio hanno dialogato ...

Matteo Renzi - al via le riprese per il suo docufilm sulle bellezze di Firenze : il primo ciak in Santa Croce : “Ore 7.00, inizio riprese nuove puntate. primo ciak #F&M #Florence @arcobalenotre”. Con poche righe su Instagram, accompagnate da una foto, il produttore Lucio Presta ha annunciato così il via alle riprese del docufilm sulle bellezze di Firenze condotto da Matteo Renzi. Nello scatto si vede l’ex premier ed ex segretario del Pd in posa davanti alle telecamere, con abito scuro e camicia bianca. Ore 7.00, inizio riprese ...

Incidente sulla Comiso Santa Croce Camerina : morto 42enne : Un uomo di origine rumena di 42 anni e' morto la scorsa notte dopo un Incidente avvenuto sulla Comiso Santa Croce Camerina.

Torre del Greco - Crollo di Genova - funerali in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basilica di Santa Croce : https://www.Facebook.com/parisholycross/ Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Aprono i sacchetti e rovistano tra i rifiuti: rom in azione nei quartieri stabiesi Castellammare - Pestarono ...

Acqua Santa Croce ritirata dai negozi. Il ministero : “Non bevetela” : Il ministero della Salute lancia una nuova allerta, predisponendo il ritiro dai negozi di un lotto di Acqua Santa Croce. L’Acqua oligominerale è stata ritirata dagli scaffali dei supermercati di tutta Italia dopo che il dicastero ha diffuso un comunicato ufficiale. Secondo quanto riportato sul sito del ministero, si tratta di bottiglie in vetro da un litro. Il lotto incriminato è il numero BL060A10, con scadenza a marzo 2020 ed è stato ...