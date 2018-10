Samsung Galaxy S8 | prezzo sottocosto ad ottobre in un famoso volantino nazionale

Samsung Galaxy S10 certificato in Cina in tre varianti : Prima comparsa concreta per Samsung Galaxy S10. In Cina il prossimo top di gamma di Samsung arriva viene certificato dal CMIIT in tre varianti. Nonostante la mancanza della quarta ipoteticamente dedicata al 5G, queste ultime potrebbero essere un indizio dell'eventuale presenza di una versione Lite del Galaxy S del decennale. L'articolo Samsung Galaxy S10 certificato in Cina in tre varianti proviene da TuttoAndroid.

Molto basso sul volantino Unieuro il prezzo Samsung Galaxy S8 e S9 : dal 12 ottobre : Partirà il 12 ottobre il prossimo volantino Unieuro (la campagna 'SOTTO COSTO' in oggetto terminerà il giorno 21 di questo stesse mese), dove potrete reperire tante offerte a prezzi contenuti (almeno per gli standard dei negozi fisici). In prima pagina si nota subito il Samsung Galaxy S8, con il 30% di sconto sul listino originale, e proposto al prezzo di 449 euro (disponibili 10 mila pezzi). Una cifra comunque abbordabile, considerato che ...

Aumentano i Samsung Galaxy S8 colpiti da burn-in - problema che si può arginare ma non eliminare : Inutile girarci intorno: il problema del burn-in sui display OLED esiste ed esisterà sempre, perché è una conseguenza della natura fisica della tecnologia L'articolo Aumentano i Samsung Galaxy S8 colpiti da burn-in, problema che si può arginare ma non eliminare proviene da TuttoAndroid.

In preparazione il Samsung Galaxy Note 9 ad Android Pie : tonalità scure e dettagli (FOTO) : Ecco arrivato anche per il Samsung Galaxy Note 9 (di cui proprio ieri vi avevamo raccontato dell'ormai prossima disponibilità della nuova colorazione 'Cloud Silver', anche se presso alcuni mercati selezionati non ancora divulgati dall'azienda sudcoreana) il momento di inizio sviluppo dei primi firmware basati su Android 9.0 Pie, dopo circa 45 giorni dall'avvio dei lavori per i Galaxy S9. La patch di sicurezza e la date build risalgono entrambe ...

Samsung Galaxy F dovrebbe arrivare nel 2019 - alcune sue specifiche già a novembre : Samsung Galaxy F, il primo smartphone pieghevole del produttore, dovrebbe arrivare ad inizio 2019, ma a novembre dovremmo scoprirne alcune caratteristiche. L'articolo Samsung Galaxy F dovrebbe arrivare nel 2019, alcune sue specifiche già a novembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy F : lo smartphone pieghevole nel 2019 ma le specifiche da novembre 2018 : Lo smartphone pieghevole di Samsung, il Galaxy F, arriverà solamente nel 2019 ma già dal prossimo mese potrebbero essere divulgate le sue specifiche ufficiali.Qualche settimana fa il CEO della divisione mobile di Samsung, DJ Koh, aveva affermato che il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda coreana sarebbe potuto essere svelato già a novembre di quest’anno.Ma questa notizia, considerati pure i risvolti degli ultimi giorni, si è ...

Samsung Galaxy S9 Quale è la dimensione massima scheda memoria Micro SD in GB? : Samsung Galaxy S9 Quale scheda di memoria comprare e Quale è la capacità massima della scheda Micro SD che il telefono Android può usare.

Disponibile una versione di pre rilascio di Samsung Experience 10 per Galaxy Note 9 - solo per Snapdragon : È apparsa in rete una versione di pre rilascio della Samsung Experience 10 per Samsung Galaxy Note 9, basata quindi su Android 9 Pie L'articolo Disponibile una versione di pre rilascio di Samsung Experience 10 per Galaxy Note 9, solo per Snapdragon proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A5 (2017) riceve le patch di sicurezza di ottobre : Non sappiamo perché Samsung Galaxy A5 (2017) sia nato sotto una cattiva stella, fatto sta che riceve gli aggiornamenti di sistema molto raramente e questo non è di certo un suo aspetto positivo. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) riceve le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J6 (2018) Manuale Italiano PDF Download : Dove scaricare il Manuale utente Samsung Galaxy J6 (2018) in Italiano in PDF Ecco tutte le istruzioni per poter usare subito il telefono Android Samsung.

Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 : differenza autonomia batteria : Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 ha una batteria più potente e hardware diverso rispetto al Galaxy Note 8: l’autonomia del dispositivo è migliorata rispetto al suo predecessore?L’autonomia di un dispositivo mobile è sicuramente uno dei fattori più importanti che i consumatori odierni tengono in considerazione prima di effettuare un acquisto.Infatti uno smartphone o un tablet che rimane acceso per poche ore o non riesce a garantire un ...

Samsung Galaxy F : confermato lo smartphone pieghevole : È da tempo ormai immemore che stiamo aspettando l’annuncio da parte si Samsung del primo smartphone pieghevole al mondo, o per meglio dire il primo display pieghevole. Negli ultimi mesi infatti abbiamo assistito all’uscita di leggi di più...

La Samsung Experience 10 di Galaxy Note 9 immortalata in una serie di screenshot : Ecco l'aspetto dell'attuale beta della Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie per Galaxy Note 9. Scopriamo i cambiamenti radicali dal punto di vista estetico in una serie di screenshot. L'articolo La Samsung Experience 10 di Galaxy Note 9 immortalata in una serie di screenshot proviene da TuttoAndroid.

Cinque colorazioni per Samsung Galaxy S10 potrebbero bastarvi? : potrebbero essere addirittura Cinque le colorazioni col quale i prossimi top di gamma di Samsung potrebbero debuttare. Accenniamo chiaramente a Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus, i Galaxy del decennale che a quanto si vocifera saranno disponibili in un ricco ventaglio di colori, sebbene di certezze ancora non ne abbiamo. L'articolo Cinque colorazioni per Samsung Galaxy S10 potrebbero bastarvi? proviene da TuttoAndroid.