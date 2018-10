Samsung Galaxy A5 2017 riceve le patch di sicurezza di ottobre

Samsung Galaxy J6 (2018) Manuale Italiano PDF Download : Dove scaricare il Manuale utente Samsung Galaxy J6 (2018) in Italiano in PDF Ecco tutte le istruzioni per poter usare subito il telefono Android Samsung.

Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 : differenza autonomia batteria : Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 ha una batteria più potente e hardware diverso rispetto al Galaxy Note 8: l’autonomia del dispositivo è migliorata rispetto al suo predecessore?L’autonomia di un dispositivo mobile è sicuramente uno dei fattori più importanti che i consumatori odierni tengono in considerazione prima di effettuare un acquisto.Infatti uno smartphone o un tablet che rimane acceso per poche ore o non riesce a garantire un ...

Samsung Galaxy F : confermato lo smartphone pieghevole : È da tempo ormai immemore che stiamo aspettando l’annuncio da parte si Samsung del primo smartphone pieghevole al mondo, o per meglio dire il primo display pieghevole. Negli ultimi mesi infatti abbiamo assistito all’uscita di leggi di più...

Ecco l'aspetto dell'attuale beta della Samsung Experience 10 basata su Android 9 Pie per Galaxy Note 9. Scopriamo i cambiamenti radicali dal punto di vista estetico in una serie di screenshot.

potrebbero essere addirittura Cinque le colorazioni col quale i prossimi top di gamma di Samsung potrebbero debuttare. Accenniamo chiaramente a Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus, i Galaxy del decennale che a quanto si vocifera saranno disponibili in un ricco ventaglio di colori, sebbene di certezze ancora non ne abbiamo.

Nuova veste per il Samsung Galaxy Note 9 : eccolo nella colorazione Cloud Silver (FOTO) : Non bastavano le quattro colorazioni in cui è già disponibile il Samsung Galaxy Note 9 (che ricordiamo essere Metallic Copper, Midnight Black, Lavender Purple ed Ocean Blue), ne serviva una quinta: Cloud Silver, che potete ammirare nell'immagine in allegato in chiusura di articolo. La Nuova opzione di colore farà capolino in alcuni mercati selezionati, anche se ancora non si sa bene quali, e quando esattamente il prodotto verrà lanciato e potrà ...

L'iniziativa Samsung Security Days offre la possibilità di portare uno smartphone Samsung Galaxy a fare un check up gratuito di sicurezza presso uno dei punti vendita e centri autorizzati.

Sono disponibili Altri due temi, grazie al lavoro portato avanti dagli sviluppatori indipendenti, per quanto riguarda i possessori di un Samsung Galaxy che sono impazienti di mettere le mani sulla nuova interfaccia Samsung Experience 10.0. Quella che, per intenderci, verrà associata al tanto atteso aggiornamento Android Pie nel corso dei prossimi mesi. Dopo aver analizzato le novità che possiamo considerare praticamente certe con il pacchetto ...

Nuove opzioni di colore per Samsung Galaxy S10 : saranno 5 le nuance : Potrebbe sorprendere anche sul versante dei colori disponibili il Samsung Galaxy S10, non volendo restare indietro rispetto a Huawei, che con la linea dei P20 ha dato sfoggio alla nuova nuance cangiante, anche molto apprezzata. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', le tre versioni del prossimo top di gamma del brand asiatico potrebbero distinguersi per l'inclusione di cinque colorazioni: oltre al classico bianco e nero, dovrebbe trovare ...

Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere presto lanciato in un'inedita versione Cloud Silver, apparsa nelle ultime ore in alcune foto dal vivo

Quali saranno le novità specifiche in arrivo con Android 9 Pie sui Samsung Galaxy? A parte le macro funzioni del nuovo update, quali saranno gli specifici cambiamenti introdotti dagli sviluppatori sui dispositivi del brand sudcoreano? Alla domanda ha risposto in parte Samsung Francia e come riportato nella community SamMobile, le feature non saranno affatto poche. Non c'è dubbio sul fatto che alcune soluzioni software a bordo degli attuali ...

Ecco in dettaglio alcuni cambiamenti che gli utenti possessori di un Samsung Galaxy di ultima generazione noteranno con l'aggiornamento ad Android Pie 9.0.Anche se al momento Samsung non ha rilasciato una road-map ufficiale nella quale vengono elencati i dispositivi e le date del loro aggiornamento ad Android Pie, alcune novità nelle funzionalità sono state già in parte svelate.Infatti Samsung France ha voluto rilasciare alcuni dettagli ...

Riscatto per il Samsung Galaxy S10 con l’IA : unità neurale per non essere da meno di Huawei : Il Samsung Galaxy S10 sarebbe pronto a fare il grande passo verso l'IA con un la sua NPU dedicata, ossia con un processore complementare dedicato proprio agli algoritmi legati all'intelligenza artificiale e pure all'automazione. Sarebbe davvero ora, verrebbe da dire, visto che nel corso dell'ultimo anno altri produttori hanno già proposto device con questa tecnologia, Huawei in primis. Come sottolinea la fonte AndroidHeadlines, i motori a ...

Risolvere in anticipo i problemi Instagram su Samsung Galaxy S7 : spunta un link al download : Siete da mesi vittime di problemi Instagram con il vostro Samsung Galaxy S7? Allora avrete sicuramente accolto con favore le notizie che abbiamo condiviso con voi un paio di giorni fa sulle nostre pagine, considerando il fatto che la divisione italiana del produttore ci ha praticamente anticipato il rilascio di un aggiornamento dell'app utile per mettersi alle spalle un bug diffusissimo. Mi riferisco a quello che a tanti utenti non ha consentito ...