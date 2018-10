Salvini | Se lo spread salirà non staremo fermi Gli italiani sono pronti a darci

huffingtonpost

: Sale lo spread, oltre quota 300 (noi lo avevamo portato sotto quota 100). Salvini dice che è colpa di Soros e che l… - matteorenzi : Sale lo spread, oltre quota 300 (noi lo avevamo portato sotto quota 100). Salvini dice che è colpa di Soros e che l… - pdnetwork : 'Salvini sei un irresponsabile: con lo #spread che sfonda quota 300, tu dici che è colpa di qualcun altro. No, colp… - DavidSassoli : In Borsa fioccano le vendite, molte allo scoperto: cioè gli investitori scommettono sul crollo dell'Italia. Lo… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Se lodovesse continuare a salire, come reagirà il governo?è sicuro: "Non saremoabbiamo più di un'idea", ha affermato il ministro dell'Interno a margine del G6 di Lione. Gliun popolo di risparmiatori e, questo, secondo, sarà un punto di forza in caso di impennata dello: "La forza dell'Italia, che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i francesi, né gli spagnoli è un risparmio privato che non ha eguali al mondo. Per il momento è silenzioso e viene investito in titoli stranieri. Ioconvinto che glisianouna mano".E sull'aumento della differenza di rendimento tra i titoli di statoe quelli tedeschi è intervenuto anche il premier Conte. Non è certamente entusiasta dei valori attuali delloma si dichiara ...