Salvini | Nessuno ci fermerà su riforma Fornero

Salvini - su Fornero non ci ferma nessuno : ANSA, - ROMA, 9 OTT - "Sulla riforma della Fornero niente e nessuno ci potrà fermare. Andiamo avanti tranquilli, l'economia crescerà anche grazie alla modifica della legge Fornero, un'opera di giustizia sociale che creerà tanti nuovi posti di lavoro". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Def - Savona : “Salvini e Di Maio? Intemperanza verbale - ma responsabili. Nessuno vuole lasciare l’Ue” : I toni duri contro l’Europa di Salvini e Di Maio? “Una cosa è l’Intemperanza verbale, una cosa sono le responsabilità di governo. Sono consci di queste responsabilità, altrimenti saranno gli elettori a decidere”. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, nel corso di una conferenza stampa alla sede della Stampa estera a Roma. In merito alle elezioni Europee 2019: “Disponibile a sostenere M5s o Lega? Per ...

Salvini : rispetto Carta ma nessuno fesso : 16.31 "L'ho spiegato al presidente Mattarella:noi rispettiamo le convenzioni, la Costituzione, i trattati internazionali ma non vogliamo passare per fessi", ha detto su Fb il ministro Salvini,in merito al dl Sicurezza firmato dal Colle. "Ho visto che Mattarella ha richiamato l'art.10 della Costituzione, Io li voglio rispettare tutti gli articoli della Costituzione italiana... E per me vale prima gli italiani".Il decreto in Parlamento,"potrà ...

Tria rassicura l'Ue - ma Juncker : saremo rigidi o l'euro rischia | Salvini : nessuno si beve le sue minacce | Conte : dialogo senza pregiudizi : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

DEF - Salvini : "SE UE BOCCIA MANOVRA GOVERNO VA AVANTI"/ Ultime notizie - sanzioni Ue? Di Maio "nessuno scontro" : MANOVRA, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 12:22:00 GMT)

Def - Salvini spegne le tensioni : "Nessuno farà gesti eclatanti" : 'Anche io sono fedele all'interesse della nazione, e l'interesse è che la gente torni a lavorare e paghi meno tasse'. Matteo Salvini risponde a Giovanni Tria che continua ad essere cauto sulla manovra ...

Manovra - accordo M5S-Lega sul deficit. Salvini : "Nessuno farà gesti eclatanti" : Conte: i numeri domani dopo il Cdm. I 5 Stelle in pressing sul 2,4% e anche sul superamento della riforma Fornero nella Manovra. E Di Maio attacca: "Basta tecnocrati, zavorra dello Stato"