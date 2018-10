Salvini e Le Pen vogliono guidare un nuovo partito operaio

Juncker risponde a Salvini-Le Pen : 'Distinguiamo euroscettici dai nazionalisti ottusi' : Matteo Salvini e Marin Le Pen, intervenuti al covegno romano organizzato dall'Ugl [VIDEO], lo hanno definito il vero nemico dell'Europa, mettendo nello stesso calderone anzi nello stesso 'bunker', tanto per citare letteralmente i termini utilizzati dal leader del Carroccio anche Pierre Moscovici. Jean-Claude Juncker è un politico esperto e sostanzialmente non ha mai tenuto un profilo alto, tant'è che prima di qualche settimana fa c'erano tanti ...

Pensioni - Salvini : 'Governo non ha bacchetta magica' - ipotesi divieto cumulo contributivo : Le ultime notizie riguardanti le Pensioni ad oggi, martedì 9 ottobre, riguardano, naturalmente, la definizione delle misure che verranno inserite, in tema previdenziale, nella prossima Legge di Bilancio 2019. Tramontata l'ipotesi relativa alla Quota 41 a prescindere dall'eta' anagrafica, le speranze di poter accedere alla pensione restano ancorate alla Quota 100: i sette miliardi stanziati per il primo step del superamento della Legge Fornero ...

Pensioni e LdB2019 - Salvini : con Q100 in Manovra 'non ci sarà quota 41' : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni vedono arrivare la conferma dal Vice Premier Salvini sull'esclusione della quota 41 per i lavoratori precoci [VIDEO] dalla legge di bilancio 2019, con il rinvio al prosieguo della legislatura. Nel frattempo dall'opposizione arrivano dure critiche al riguardo, mentre i sindacati preparano la mobilitazione. Infine, dai Comitati si esprime preoccupazione in merito all'emergere di un possibile vincolo rispetto ai ...

Salvini-Le Pen e il Fronte delle libertà : “Saremo le bestie nere dei partiti storici” : Matteo Salvini tesse la tela del network sovranista, puntando ad allargare il perimetro che oggi nel Parlamento europeo è rappresentato dal gruppo «Europa delle Nazioni e della libertà». In prima fila a lavorare a questo progetto è Lorenzo Fontana, per nove anni europarlamentare e oggi ministro per la Famiglia: anche ieri ha avuto numerosi incontri...

Patto sovranista tra Salvini e Le Pen. Juncker : 'No ai nazionalisti stupidi' : Un 'Fronte della Libertà' per salvare l'Europa dai suoi 'nemici', primi fra tutti Jean Claude Juncker e Pierre Moscovici. A due passi dal celebre palazzone rosso, sede storica del vecchio Pci, Matteo ...

Salvini CON MARINE LE PEN : “JUNCKER-MOSCOVICI NEMICI UE”/ L'attacco a Soros e agli speculatori : Matteo SALVINI incontra MARINE Le Pen a Roma: "Juncker e Moscovici sono NEMICI Ue. Europa ha calpestato tutti i valori". Duro attacco dei leader sovranisti: patto Italia-Francia rinnovato(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:53:00 GMT)

Salvini con Marine Le Pen : "Juncker-Moscovici nemici Ue"/ Macron - "in Europa valgono zero" : Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Roma: 'Juncker e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti'. Duro attacco dei leader sovranisti.

La sfida di Salvini in asse con la Le Pen : attacchi a Bruxelles e Macron : Lancio a Roma del 'Fronte della libertà', in vista delle prossime Europee. 'Siamo contro chi è nemico dell'Europa, a cominciare da Juncker e Moscovici' -

La sfida di Salvini in asse con la Le Pen : attacchi alla Commissione e a Macron. Mentre Fico.. : I due leader di destra lanciano a Roma il 'Fronte della libertà', in vista delle prossime Europee. 'Siamo contro chi è nemico dell'Europa, a cominciare da Juncker e Moscovici' -

Salvini e Le Pen lanciano Fronte libertà : Ue deve cambiare - lo faremo noi : Incalzato dalle domande dei cronisti, Salvini ha poi toccato i temi "nostrani", che si concentrano in queste ore sull'economia e sulla manovra messa a punto dal governo. "Se ci saranno valutazioni ...

JUNCKER REPLICA A Salvini-LE PEN : “STOP A STUPIDI POPULISTI”/ Sfida all’Ue con il Fronte della Libertà : Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Roma: "JUNCKER e Moscovici sono nemici Ue. Europa ha calpestato tutti i valori". Duro attacco dei leader sovranisti: patto Italia-Francia rinnovato(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:52:00 GMT)

Salvini-Le Pen - asse contro l'Europa : «Moscovici e Juncker nemici Ue» : Matteo Salvini e Marine Le Pen, nuovo asse contro l'Europa. «Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione», ha detto...

Matteo Salvini - Emmanuel Macron non la prende bene. Piovono insulti : 'Lui e La Pen in Europa hanno fatto zero' : 'Salvini e Lepen? In Europa hanno fatto zero'. Non hanno preso bene all' Eliseo le battute di Matteo Salvini su Emmanuel Macron . Cristophe Castaner , fedelissimo del presidente francese e leader di ...

Salvini-Le Pen - asse contro l'Europa : «Moscovici e Juncker nemici Ue» : Matteo Salvini e Marine Le Pen, nuovo asse contro l'Europa. «Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all'immigrazione», ha detto...