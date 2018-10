ilfattoquotidiano

: Salvimaio, il nuovo spettacolo di e con Andrea Scanzi. Le date del tour - TutteLeNotizie : Salvimaio, il nuovo spettacolo di e con Andrea Scanzi. Le date del tour - VoceSpettacolo : SALVIMAIO Il nuovo spettacolo teatrale di e con Andrea Scanzi - -

(Di martedì 9 ottobre 2018)Ilteatrale di e conCos’è questa “Terza Repubblica” di cui tanto si parla dopo il voto del 4 marzo? Esiste o è solo propaganda? Che diavolo sta succedendo in Italia? Di Maio e Salvini sono destinati a stare insieme a lungo? Che fine ha fatto la sinistra? Renzi si farà davvero il suo partitino alla Macron o infierirà fino in fondo su quel che resta del Pd? Sono alcune delle domande chesi pone in questo, col consueto stile ironico e corrosivo, ideale seguito del fortunatissimo Renzusconi. La tesi diè chiara: oltraggiati da una sfilza avvilente di governi-inciucio, la maggioranza degli elettori ha preferito a marzo il salto nel buio e i “dilettanti allo sbaraglio”, guidati dal semisconosciuto Conte. In questo senso, il populismo che caratterizza la (reale?) Terza Repubblica è una sorta di reazione al fastidio ...