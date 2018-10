Salute | il team ‘endometriosi profonda’ sbarca a Tennis&Friends

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) Ildell”Endometriosi Profonda’ della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Ircss, sarà presente, anche quest’anno, all’evento Tennis & Friends al Foro Italico, campo centrale di tennis, il 13 e 14 ottobre con un’iniziativa dedicata all’origine dei dolori mestruali. L’ingresso è libero. Tra i rimedi proposti, la ‘Food therapy’ e l’approccio chetogenico per diminuire il dolore pelvico con la dietoterapia. Attraverso un test saranno infatti analizzate le quantità di carboidrati introdotti al giorno e l’aumento del gonfiore addominale prima del ciclo mestruale. Le donne potranno poi sperimentare come la realtà virtuale possa alleviare il dolore con visori 3D dedicati, immergendosi in scenari virtuali rilassanti ed eseguire con operatori esperti una ecografia dedicata per l’endometriosi e il ...