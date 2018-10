Salute | da domani a Verona screening cardiovascolare gratuito per tutti i cittadini

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) Molte morti per arresto cardiaco potrebbero essere evitate se ci fosse più. Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 10 a lunedì 12 ottobre dalle ore 9 alle ore 19 un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a Piazza Brà aper offrire ala possibilità di sottoporsi ad unocardiologico. Nello specifico, durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente: –di prevenzionecomprensivo di ...