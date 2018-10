Salute alimentare infantile | in Italia un milione 300mila minori a rischio denutrizione

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) Nel nostro Paese, sono quasi 1e 300 mila i1 che vivono in condizioni di povertà assoluta non riuscendo ad alimentarsi in modo adeguato. E la malnutrizioneapre la strada – contrariamente a quanto si pensi – all’obesità: infatti, 1 bambino su 3 inè in sovrappeso o obeso a causa di abitudini alimentari non corrette e uno stile di vita sedentario. È questa l’allarmante fotografia sul fenomeno della malnutrizionepresentata in occasione della “Giornata mondiale contro l’Obesità” (11 ottobre 2018) da HelpcodeOnlus – organizzazione no profit che lavora ine nel mondo dal 1988 per garantire ad ogni bambino e bambina un’alimentazione adeguata, un’istruzione di qualità e cure in caso di malattie – attraverso il 1° Report sulla, realizzato in collaborazione con l’Istituto Giannina ...