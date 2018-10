Salute | 9 italiani su 10 stressati ma sottovalutano sintomi e danni

Salute : 9 italiani su 10 stressati - la metà sottovaluta sintomi e danni : Ben 9 connazionali su 10 sono stressati e la metà sottovaluta i sintomi o non se ne preoccupa, ignorando danni e conseguenze causati dallo stress: dolori muscolari, emicrania, herpes labiale, ma anche tachicardia, problemi gastrointestinali, insonnia e depressione che logorano la vita quotidiana. Il dato emerge da un sondaggio Eurodap-Associazione europea disturbi da attacchi di panico, condotto su 1.000 persone. In occasione della Giornata ...

Salute : 200mila italiani con virus “cugini dell’influenza” - colpa del meteo : “L’altalena del meteo ha favorito la diffusione dei virus ‘cugini dell’influenza‘, che già dalla scorsa settimana hanno colpito moltissimi italiani“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco, che stima in “180.000-200.000 persone i connazionali alle prese questa settimana con mal di gola, raffreddore, raucedine, tosse e qualche linea di ...

Qualità - Salute - gusto e origine : continua il trend positivo delle Prugne della California tra i consumatori italiani : Le Prugne della California sono uno snack molto amato dai consumatori italiani e un prodotto cui è riconosciuta una Qualità molto elevata, anche a livello nutrizionale. Qualità, salute, gusto e origine sono le parole chiave che vengono associate alle Prugne Californiane, che influenzano le abitudini di consumo e acquisto in Italia. E’ quanto emerge da un recente studio promosso online dal California Prune Board sui consumatori italiani. MODALITÀ ...

Salute - apnee notturne : ne soffrono 6 milioni italiani - pochi conoscono i rischi : Al via la campagna di sensibilizzazione 2018-19 ‘apnee notturne, non dormirci sopra‘: ne soffrono 6 milioni di italiani e molti non sanno quali sono i rischi. Le apnee ostruttive nel sonno provocano una diminuzione dell’apporto di ossigeno al cervello con conseguenze che possono essere gravissime, dalle patologie vascolari alle aritmie cardiache, al diabete 2, alle ischemie e agli ictus: è per questo che l’Associazione ...

Salute - oasi online allena-cervello : solo il 37% degli italiani fa esercizi ad hoc : Stanchi e stressati, abituate a correre per assolvere i mille impegni quotidiani? La soluzione potrebbe essere la mindfulness: secondo uno studio dell’Università di Waterloo, in meno di mezz’ora riattiva il cervello e l’energia. Secondo un recente sondaggio di Swg per Novartis, però, solo il 37% degli italiani si dedica a esercizi che aiutano a mantenere allenate le funzioni cerebrali, mentre il 70% ignora che le tecniche di ...

Salute - 1 milione di italiani con glaucoma : incontro con gli esperti : Dall’occhio al cervello, un meccanismo perfetto ci regala ogni giorno la possibilità di vedere il mondo che ci circonda. Ma va salvaguardato, perché non è esente da minacce. Una di queste è il glaucoma, malattia multifattoriale dell’occhio che, se non diagnosticata e non curata in tempo, può portare a danneggiare sofisticati sistemi neuronali con conseguente rischio di cecità. E’ proprio di questo ‘nemico’ della ...

Salute : le malattie delle valvole cardiache colpiscono 1 milione di italiani : Le malattie delle valvole cardiache colpiscono un milione di italiani, e “si ritiene che siano sottostimate e’ sottovalutate, nonostante abbiano un’elevata mortalita’ se non curate“: lo rende noto Sergio Berti, presidente della Fondazione Gise, Societa’ italiana di cardiologia interventistica, in occasione della 1ª edizione italiana della Giornata Europea sulle malattie delle valvole cardiache. Da ...

Salute - autodiagnosi e utilizzo dei farmaci : ‘dottor web’ per il 66% degli italiani : Negli ultimi 12 mesi, ben due italiani su tre (66%) hanno cercato sul web informazioni sulla propria Salute o quella di un familiare. È il dato che emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio di Reale Mutua dedicato al welfare, che ha effettuato un’ampia indagine sulla propensione dei connazionali all’utilizzo della rete e della tecnologia in campo sanitario e nella gestione del proprio benessere psicofisico. E’ il ...

Salute : quasi un milione e mezzo di italiani hanno provato lo Shiatsu : quasi un milione e mezzo di italiano ha provato lo Shiatsu e circa 600 mila ne fanno uso abitualmente: lo ha reso noto la FISieo (Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori), in vista della Settimana dello Shiatsu, in programma in tutta Italia fra il 18 e il 25 settembre. “Sette anni in una settimana” è il tema della settima edizione di un’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso sia per chi ama questa antica ...

Per la Cia Agricoltori Italiani la Salute é prima di tutto sull’Aseco di Ginosa : Taranto. “Il bene primario e irrinunciabile da preservare per Cia Agricoltori Italiani Puglia è la salute dei cittadini e la

Salute - virologo : i virus di fine estate mettono a letto 80mila italiani : “E’ un classico: le temperature di questo periodo di transizione facilitano il lavoro dei virus, assai attivi in questo momento. Possiamo stimare, con una certa approssimazione, tra i 60 e gli 80 mila casi, con disturbi di diverse entità“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo all’università degli Studi di Milano. I malesseri tipici di fine estate, che vanno dal raffreddore ai disturbi ...

Salute : metà degli italiani crede o ha dubbi su legame vaccini-autismo : Bobby Duffy, ricercatore del King’s College di Londra, ha anticipato su “The Conversation” i dati relativi a uno studio, che ha rilevato che oltre la metà della popolazione in Paesi come Regno Unito, Francia e Italia ritiene che i vaccini causino l’autismo o ha qualche dubbio in merito. “Il nostro primo studio su 38 Paesi ha scoperto che una persona su cinque in media crede che qualche vaccino causi l’autismo ...