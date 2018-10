Salmonella nel pesce spada affumicato | richiamati due lotti dal Ministero della Salute

Rischio Salmonella : uova fresche ritirate dal mercato - l’avviso del Ministero della Salute : Nuovi prodotti alimentari ritirati per Rischio microbiologico. Gli ultimi avvisi apparsi sul sito del Ministero della Salute riguardano dei lotti di uova di gallina fresche da allevamento a terra dell’Azienda Agricola Bosi Luigi. Motivo del richiamo è per la possibile presenza di salmonella enteritidis.Continua a leggere

Barrette proteiche +Watt contaminate da Salmonella - il Ministero ritira lotto dal mercato : Come è accaduto in questi giorni per altri alimenti, come i croissant Bauli contaminati da salmonella, il Ministero della Salute ha richiamato alcune partite di un altro alimento: questa volta è toccato ad un lotto di Barrette proteiche della nota marca +Watt, vendute soprattutto su internet e molto consumate dagli amanti dello sport. L’avviso del Ministero della Salute sul sito ufficiale Tra gli ultimi avvisi sul portale del Ministero della ...

Barrette proteiche a marchio +Watt ritirate dal mercato per rischio Salmonella : Nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari a causa del rischio di salmonella è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute. Questa volta si tratta di un lotto di Barrette proteiche i cui campioni analizzati hanno fatto riscontrare presenza di salmonella spp.Continua a leggere

Bauli - pericolo Salmonella in croissant con crema di latte : ritirato lotto : Un nuovo richiamo alimentare è arrivato nelle scorse ore da parte del Ministero della Salute. Il 2018 è stato un anno pieno di ritiri per prodotti contaminati. Il nuovo avviso riguarda un lotto di croissant Bauli alla crema di latte che sarebbe stato contagiato dal batterio della Salmonella. Il lotto interessato Chi ha acquistato i croissant Bauli a lievitazione naturale con crema di latte, deve prestare attenzione al lotto di appartenenza ...