Ryanair non partecipa al bando pubblico | gli irlandesi lasciano il Trapani Birgi al suo

Bagagli a mano - Ryanair nel mirino dell'Antitrust : non si pagano a parte : L'Autorità denuncia: pagare dai 6 ai 10 euro per viaggiare con il trolley è una pratica commerciale scorretta e ingannevole

Ryanair - O'Leary sugli scioperi : 'Non mi arrenderò' ai sindacati : Roma, 12 set., askanews, - L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary ha reagito ai nuovi scioperi affermando che 'Non si arrenderà' ai sindacati. 'Il vostro sciopero è un fallimento', ha ...

Dietrofront Ryanair - chi ha già prenotato non paga più il bagaglio a mano : Niente più retroattività per il bagaglio a mano. La compagnia low cost irlandese, dopo l'esposto del Codacons e l'intervento dell'Enac, ha fatto sapere che i due milioni di passeggeri che hanno ...

Ryanair : sindacati - "non è un contratto ma regolamento" : "Più che un contratto si tratta di un regolamento aziendale". Lo affermano Filt Cgil e Uiltrasporti, in scia alla notizia della firma da parte di Anpac del primo contratto collettivo di lavoro per i ...

Ryanair - il nuovo contratto non convince il sindacati : "Nuovo sciopero" : Pensioni, Tfr e tasse: il primo contratto Collettivo di Lavoro per i Piloti dipendenti della società Ryanair è...

Ryanair - il bagaglio a mano non sarà più gratis : da novembre rincari per i viaggiatori : Nuove regole in casa Ryanair per i bagagli a mano, che dal primo novembre e per chi prenota da settembre, non saranno più gratis: previsti rincari da 6 a 10 euro a tratta per portare a bordo un secondo oggetto oltre a una piccola borsa personale, che comunque non può superare i 40x20x25 centimetri di dimensione: "Lo abbiamo fatto per ridurre i ritardi".Continua a leggere

Nonna Rosa idolo dei social. Vola a 89 anni per la prima volta : il motivo. Ryanair le dedica un post su Facebook : Non è mai troppo tardi per fare una cosa per la prima volta nella vita, anche se si hanno 89 anni. E lei in un colpo solo è anche diventata una star dei social network. Il motivo? È stato grazie allo scatto in cui sorride orgogliosa accanto all’aereo su cui ha ricevuto il battesimo dell’aria: la signora Rosa Pagan Griso di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, ha Volato per la prima volta nella sua vita dall’aeroporto bergamasco di Orio al ...

Raffica di nubifragi : neonato salvato in mare - aereo Ryanair non può atterrare - camping evacuato Diretta - Le previsioni per oggi : Raffica di nubifragi alla vigilia di Ferragosto con una perturbazione atlantica che ha attraversato la penisola da ovest a est. I maggiori disagi dovuti alle brutte condizioni meteo sono...