Ruba cibo in casa anziani | ferito grave

Ruba cibo e prodotti per la casa : denunciata : I Carabinieri di Udine sono intervenuti in un supermercato cittadino, dove hanno individuato e bloccato una 64enne ucraina residente in provincia che, poco prima, aveva Rubato generi alimentari e ...

Civitanova - Ruba cibo per fame : i gestori del negozio non denunciano e gli fanno un regalo : La triste vicenda di cui si sta per parlare si è verificata a Civitanova Marche, piccolo comune in provincia di Macerata, dove un uomo di cinquantatré anni è stato sorpreso a rubare del cibo all'interno del magazzino di uno chalet presente sul lungomare Piermanni. Triste, perché l'episodio fa riflettere su quella che è la situazione economica attuale dei cittadini del nostro Paese, visto che il furto è avvenuto perché il soggetto in questione ...

Modena - clochard Ruba creme callifughe e cibo : carabiniere gli regala un paio di sandali : Una storia commovente che viene da Modena. Un clochard che sentiva molto dolore ai piedi ed aveva tanta fame era entrato in un supermarket ed aveva rubato un po' di cibo e una crema callifuga. I proprietari del negozio l'hanno sorpreso e, immediatamente, hanno chiamato i carabinieri. Un militare 25enne si è impietosito alla vista del mendicante e, sebbene lo abbia fermato e denunciato, gli ha comprato un paio di sandali proprio nello stesso ...