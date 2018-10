Ronaldo | Ruby smentisce le accuse di molestie | «Il mio nome ancora strumentalizzato»

Ruby e Ronaldo - la vera storia I verbali di lei sul calciatore : «Mi diede 4.000 euro» Video : Le parole in un verbale del 2010. La ex modella allora minorenne parlò di un rapporto con il calciatore, ma poi in un’intercettazione telefonica disse: «Mi inventai tutto». E oggi in un sms all’avvocato: «Sono sconvolta, il mio nome strumentalizzato»