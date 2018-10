Romics | che cos’è Santa Maria | il gioco da tavolo che farà infuriare i benpensanti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) di Massimo Arcangeli e Sandroni Quando quelli da assoggettare erano gli abissini Sono tornati, anche se in realtà non se ne sono mai andati. Si divertono a fare i colonizzatori, ambientando i loro giochi nei possedimenti occidentali al tempo delle scoperte geografiche. Passatempi simili a quelli cui facevano da sfondo, durante il Ventennio, le colonie italiane. Come ildi percorso in fig. 1, una versione deldell’oca per la conquista dell’Abissinia. La città di partenza è Asmara, l’agognato traguardo è Addis Abeba. Una ludica avventura fascista da consumarsi in 68 caselle. Fig. 1 –dapubblicato (1936) dalla genovese Sutter Quello di cui stiamo per parlare l’abbiamo visto giocare alla 24° edizione del(4-7 ottobre 2018). Il nome del(da), un tipico rappresentante del genere gestionale, è tutto un programma:. E qualora ...